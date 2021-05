Koningin Elizabeth en haar zoon prins Charles na de Queen’s Speech ter opening van het parlementaire jaar. De bijeenkomst was vanwege de coronapandemie sober; de vorstin was gehuld in dagelijkse kledij en kwam met de auto in plaats van met de koets. In haar toespraak vertelde de koningin dat de Britse regering zich de komende tijd gaar richten op het herstellen van de economie.

Foto Richard Pohle / POOL / AFP