Ierse gezondheidsdienst schakelt IT-systemen uit na ransomware-aanval

De Ierse gezondheidsdienst (HSE) heeft vrijdag alle IT-systemen offline gehaald vanwege een cyberaanval, zo meldt de dienst op Twitter. Het gaat om een ransomware-aanval gericht op de informatiesystemen binnen de HSE, waarbij criminelen bestanden versleutelen, die meestal pas weer vrijgegeven worden als er losgeld betaald is.

Directeur-generaal van de gezondheidsdienst Paul Reid spreekt vrijdagochtend op de Ierse radiozender RTÉ van een „significante aanval”, die is uitgevoerd door een „internationaal opererende criminele organisatie”. Er zou nog geen losgeld gevraagd zijn. De HSE noemt het offline halen van de IT-systemen een voorzorgsmaatregel, om te zorgen dat de criminelen niet verder kunnen doordringen in het systeem. De gezondheidsdienst werkt samen met de Ierse politie en een externe cyberveiligheidsdienst aan een oplossing.

De HSE is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg in Ierland en dus ook voor het vaccinatieprogramma. Het offline halen van de systemen zou geen effect hebben op coronavaccinaties, stelt de HSE op Twitter. Ziekenhuizen gebruiken hun eigen digitale systemen voor de inentingen, en die zijn niet beïnvloed. De reguliere zorg ervaart wel problemen door de cyberaanval. Zo heeft het Rotunda Ziekenhuis, gespecialiseerd in kraamzorg, als gevolg van IT-problemen alle afspraken voor vrijdag moeten schrappen, tenzij het een noodgeval is of iemand 36 weken of meer zwanger is. Dat meldt de kliniek op Twitter.

Ransomware-aanvallen

Het is niet voor het eerst dat zorgsystemen doelwit zijn van aanvallen met gijzelsoftware. Zo kwam in 2017 naar buiten dat minstens vijftien Nederlandse ziekenhuizen te maken hadden met dit soort cyberaanvallen. Ziekenhuizen zouden een aantrekkelijk doelwit zijn voor de hackers, omdat ze veel oude software gebruiken en eerder geneigd lijken tot betalen. Een ziekenhuis kan immers niet langdurig sluiten als gevolg van IT-problemen. Begin dit jaar waarschuwde het beveiligingsbedrijf Northwave opnieuw voor ransomware-aanvallen in Nederland. Er zou een nieuwe golf op komst zijn, dus bedrijven moeten alert blijven volgens Northwave.

In de VS zorgde een aanval met ransomware afgelopen week voor een groot benzinetekort in het oosten van het land. Olievervoerbedrijf Colonial Pipeline maakte vorige week vrijdag bekend dat hackers ingebroken hadden in de computersystemen, en netwerken en bedrijfsgegevens gegijzeld hadden. Uiteindelijk zou het bedrijf 5 miljoen dollar (ongeveer 4,1 miljoen euro) losgeld betaald hebben.