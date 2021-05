Hoe jonge beleggers naar de toekomst kijken

Tina Tan (26, Amsterdam)

‘Ik had tijd en wat spaargeld, dus verdiepte ik me in crypto’



Voor de coronacrisis organiseerde Tina Tan evenementen. Nu dat stilligt, werkt ze bij een bakker. Als hobby investeert ze sinds april 2020 in cryptomunten. „Toen de markt instortte, zei ik tegen mijn vriend: waarom stoppen we ons spaargeld hier niet in, nu het kan?”

Door corona is het voor Tina nog moeilijker geworden zich een leven met vaste baan en koophuis voor te stellen. „Ik sta stil in mijn carrière, ik word er niet jonger op en ik had destijds geen vast inkomen. Maar ik wilde niet bij de pakken neerzitten. Ik had veel tijd en wat spaargeld, dus ben ik me verder gaan verdiepen in crypto.”

Via Youtube en Reddit leerde Tina de basis van het beleggen. In het begin was ze er een paar uur per dag mee bezig. „Soms ook tot laat in de nacht. Dan gebeurde er iets op de markt en bleef ik tot drie uur op.”

Beslissingen neemt ze aan de hand van een vooraf bedachte strategie. „Je hoort weleens dat vrouwen te emotioneel zouden zijn voor beleggen. Maar van al mijn vrienden ben ik het minste geld verloren. Ik maak een plan en hou me daaraan. Nu de markt al zo lang omhooggaat, werk ik aan een exitstrategie. Aan het eind van de zomer ga ik eruit.”

Als ze moest kiezen tussen beleggen en haar loopbaan, zou Tina niet lang hoeven nadenken. „Ik zou liever een baan hebben waarmee ik een huis kan kopen. Nu dat niet kan, geeft investeren in crypto voorlopig meer vrijheid.”

Marc Alberts (23, Utrecht)

‘Of de markt omslaat, is voor mij niet heel relevant’



Sinds corona werkt natuurkunde- en filosofiestudent Marc Alberts als koerier af en toe bij Thuisbezorgd, en als bemonsteraar bij de GGD. Hij belegt vanaf zijn negentiende. „Toen ik in 2015 begon met studeren, ben ik gelijk vol gaan bijlenen omdat de rente zo gunstig was. Met dat geld ben ik in 2017 als uitprobeersel gaan investeren in groeiaandelen.”

Tegenwoordig is beleggen bijna net zo belangrijk als zijn studie. Zo is hij ongeveer vier uur per week kwijt aan zijn lidmaatschap van de Rotterdamse studentenbeleggersvereniging B&R Beurs. Meer tijd besteedt hij aan zijn persoonlijke portefeuille. „’s Ochtends lees ik eerst het nieuws, dan ga ik grafieken bekijken en bedrijven onderzoeken die me interessant lijken. Dat alleen kost me minimaal anderhalf tot twee uur per dag.”

Hij maakt zich niet zo druk om wat er de komende tijd met de markt gebeurt. „Ik ben een langetermijnbelegger, dus ik kijk naar periodes van tien tot twintig jaar. Of de markt binnenkort omslaat, is voor mij niet heel relevant.”

Bovendien scheelt het dat hij eerder pieken en dalen heeft gezien. „Veel mensen die net zijn ingestapt, kennen de markt alleen op z’n best. Maar dat is net als wanneer je een meisje heel leuk vindt dat je enkel op feestjes ziet. Dan krijg je alleen de mooie dingen te zien, en dat schept een vertekend beeld.”

Raven Aluvihare (25, Amsterdam)

‘Ik volg niet alleen maar op wat die Youtubers zeggen’



Omdat hij door corona lang moet wachten tot zijn co-schappen beginnen, volgt geneeskundestudent Raven Aluvihare een master Entrepreneurship. „Ik wilde mijn kennis graag verbreden. Bij een keuzevak gingen alle tentamens en papers over cryptocurrency. Ik leerde dat het veel meer is dan alleen een hype.”

Raven herinnert zich goed wanneer hij in de markt stapte. Het was op 15 december 2020, een dag voordat bitcoin een nieuw hoogterecord vestigde. „De eerste keer heb ik 2.000 dollar geïnvesteerd in de bekendste coins. Toen volgde ik vooral op wat bekende Youtubers zeiden dat slim was om te doen.”

Aanvankelijk speelden sentimenten hem parten, vertelt Raven. „Ik heb bijvoorbeeld weleens een munt gekocht omdat een vriend van me er veel winst op had gemaakt. Maar toen was ik eigenlijk al te laat.”