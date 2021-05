Mijn vader loopt doelgericht naar de servicebalie van het tuincentrum. „Dag mevrouw, heeft u herpes?” Zonder te blikken of blozen antwoordt de dame: „Nee meneer, ik heb geen herpes.” Verbaasd trekt mijn vader zijn wenkbrauwen op. „Vreemd, mevrouw, vorige week had u namelijk nog volop herpes.” Nog steeds blijft de dame volledig kalm. „Meneer, ik herhaal: ik heb geen herpes en vorige week had ik ook geen herpes. Wel hebben we in ons tuincentrum hedera in de aanbieding en dat vindt u rechts van de ingang.” Mijn vader had de informatie gevonden waar hij naar zocht en liep met een rood hoofd richting de ingang.

