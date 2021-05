Hero Brinkman krijgt lichte taakstraf voor schenden ambtsgeheim

Voormalig PVV-Kamerlid en oud-politieagent Hero Brinkman is vrijdag door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van zes uur wegens schending van zijn ambtsgeheim.

De rechters achten bewezen dat hij in 2016 vertrouwelijke politie-inlichtingen heeft gedeeld met zijn echtgenote die „onbevoegd was daarvan kennis te nemen”. Brinkman handelde hiermee in strijd met het ambtsgeheim en de geheimhoudingsplicht die hij als agent had.

De opgelegde straf is veel lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie wilde dat Brinkman zes maanden celstraf zou krijgen. Hij zou volgens het OM vertrouwelijke inlichtingen hebben doorgespeeld naar een journalist van het dagblad De Telegraaf. Via het lekken van vertrouwelijke politie-informatie zou de „boze en gefrustreerde” politieman wraak hebben willen nemen op Amsterdamse politiechefs. Die superieuren zouden Brinkman, die van 2006 tot 2012 voor de PVV in de Tweede Kamer zat, volgens hem om politieke redenen uit het korps hebben willen werken.

De rechtbank zegt dat niet valt uit te sluiten dat ook andere agenten geheime informatie hebben doorgespeeld aan de krant. Brinkman wordt daarom van het zwaarste feit uit de tenlastelegging vrijgesproken.

Hero Brinkman heeft volgens de rechtbank „schade toegebracht aan het imago van het politiekorps en het vertrouwen van zijn mede politieambtenaren beschaamd”. Hij heeft „misbruik gemaakt van zijn positie en het in hem gestelde vertrouwen geschonden”. Van een politieambtenaar mag volgens de rechters „volledige integriteit en onkreukbaarheid” worden verwacht. „Verdachte heeft met zijn handelen inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag hebben”.

Ontslagen en imagoschade

De opgelegde straf wordt gematigd omdat Brinkman volgens de rechters „veel schade” heeft ondervonden door deze strafzaak. „Hij is niet alleen ontslagen uit zijn functie van politieambtenaar, maar heeft als bekende Nederlander ook veel imagoschade opgelopen door de negatieve publicatie omtrent zijn persoon naar aanleiding van deze zaak, waarbij het zwaartepunt lag op de verdenking waarvan verdachte bij dit vonnis wordt vrijgesproken. Deze gevolgen zijn groot en verdachte is hierdoor enorm geraakt, met name tegen de achtergrond van wat uiteindelijk bewezen is verklaard”.

Brinkman verklaarde twee weken geleden tijdens de zitting dat hij geen werk kan vinden omdat werkgevers hem door zijn slechte reputatie niet zouden willen aannemen.

Brinkman hoeft de door hem opgelegde taakstraf niet te vervullen omdat hij vier dagen in voorarrest heeft gezeten. Dat wordt in mindering gebracht. Het Openbaar Ministerie kon nog niet zeggen of er hoger beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis.