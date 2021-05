Welkom in het nieuwe blog

In dit formatieblog houdt NRC het nieuws over het nieuw te vormen kabinet bij. Vrijdag om 12.00 uur spreekt de nieuw aangestelde informateur Mariëtte Hamer met oud-informateur Herman Tjeenk Willink. Om 14.00 uur zal Hamer vervolgens een persconferentie houden. U kunt dat in dit blog volgen.

