FNV bepleit groen plan voor Tata om banen in staalindustrie te behouden

Staalfabriek Tata Steel in IJmuiden moet sneller verduurzamen dan het bedrijf zelf voor ogen heeft. Alleen door op een groenere wijze staal en ijzer te produceren, kunnen de bijna veertigduizend banen voor Nederland behouden blijven en kan Tata de veroorzaakte milieuoverlast in de omgeving van de fabriek reduceren. Daarvoor pleit vakbond FNV, waar ongeveer de helft van de werknemers van Tata bij is aangesloten, vrijdag in een toekomstplan voor de fabriek.

Tata Steel heeft twee kooksfabrieken en twee hoogovens. FNV pleit ervoor die te vervangen voor duurzamere alternatieven, zoals vlamboogovens die niet op kolen, maar op windenergie draaien en een ijzerreductie-installatie die in de toekomst op waterstof kan werken. In de tussentijd moet dat systeem draaien op gas. Door af te stappen van kolen, vermindert de uitstoot van fijnstof in de omgeving. De vakbond schat de kosten van de nieuwe installaties op 1,4 miljard euro, daarvoor is volgens FNV steun van de overheid nodig. Ook pleit de bond voor een haalbaarheidsstudie naar de plannen.

De vakbond wil de staalindustrie op die manier voor Nederland behouden. Als die verdwijnt, groeit afhankelijkheid van Nederland naar Aziatische import, waar fabrieken nog vervuilender zijn. Daarom wil de FNV de staalproductie in eigen land houden en zo banen redden. FNV-bestuurder Roel Berghuis stelt dat het plan „laat zien dat vergroenen samen kan gaan met behoud voor werkgelegenheid”. „Voorwaarde is wel dat de overheid de regels voor subsidies voor CO₂-vermindering aanpast”.

De directie van Tata heeft er vooralsnog voor gekozen om CO₂ op te slaan in de bodem van de Noordzee, mede vanwege internationale en binnenlandse subsidies. „CO₂ opslaan kost extra tijd en geld”, zegt Berghuis. Daarnaast pakt het huidige plan „de oorzaak van het probleem niet aan”. Daarom wil hij dat de overheid het bedrijf stimuleert om sneller over te stappen naar nieuwe installaties. „Als je CO2 onder de grond stopt, dan blijft de omgeving last houden van die uitstoot. Met ons plan is die overlast binnen vijf jaar voor het overgrote deel verleden tijd.”

Luister ook onze podcast: Maken we ooit duurzaam staal in IJmuiden?