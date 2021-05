EU-burgers zonder visum in Britse cel

EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk op zoek wilden naar een baan zijn in een immigratie-detentiecentrum geplaatst nadat bij aankomst op een Britse luchthaven bleek dat ze geen visum hadden. Voor EU-burgers gelden sinds Brexit dezelfde immigratieregels als voor mensen uit andere landen.

De kwestie trok aandacht omdat een aantal van hen klaagde over de manier waarop ze in detentiekamers op vliegvelden of in detentiecentra werden behandeld. Een Italiaanse vertelde aan la Repubblica dat ze in een uitzetcentrum in Colnbrook alle persoonlijke bezittingen moest inleveren, inclusief haar telefoon. En in The Guardian zeggen twee Spaanse vrouwen dat ze werden vastgehouden in detentiecentrum Yarl’s Wood in Bedfordshire, waar ze op hun kamers moesten blijven omdat er vrees bestond voor een coronauitbraak.

Een van de Spaanse vrouwen dacht dat ze als EU-burger in het VK op zoek kon naar werk omdat ze eerder in het VK gewerkt had. Bij aankomst op het Londense vliegveld Gatwick werd haar verteld dat dat niet zo was. Een vrouw uit Bilbao wilde in het VK een baan zoeken om vervolgens terug te keren naar Spanje en een verblijfsvergunning aan te vragen. De Italiaanse wilde als au pair aan de slag.

Onduidelijke regels

Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de regels duidelijk en eenvoudig online te raadplegen. In die regels staat dat je bij binnenkomst in het VK moet aantonen dat je een verblijfsrecht hebt, maar er staat ook dat je zonder visum in het VK mag verblijven voor vergaderingen, interviews en contractonderhandelingen. Volgens een Britse ngo die zich bezighoudt met migratie zijn de regels en de toepassing ervan niet duidelijk genoeg.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei dat met name de duur van detentie zorgen baarde, maar wees er ook op dat het slechts om een klein aantal EU-burgers ging en dat het vooral een consulaire kwestie is. Volgens la Repubblica zou het om enkele tientallen gevallen gaan, afkomstig uit onder andere Italië, Spanje, Bulgarije en Roemenië, Nieuwssite Politico heeft het over dertig gevallen en de detentie zou soms zeven dagen kunnen duren omdat er in de pandemie weinig vluchten zijn.

Een aantal Roemeense Europarlementariërs riep de Commissie in een brief op tot luider protest en noemde de detentie niet proportioneel. Een woordvoerder van premier Boris Johnson zei dat de regering zich zowel aan de letter als aan de geest van de afspraken met de EU houdt.