Erik Dijkstra wint Nico Scheepmaker Beker voor beste sportboek 2020

Erik Dijkstra heeft de Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek van 2020 gewonnen met zijn boek Ali was mijn vriend, over bokser Muhammad Ali. Dat heeft de organisatie van de prijs vrijdag laten weten.

De jury noemde het boek „een bijzonder fascinerend verslag in tekst en beeld van de ontmoetingen van sportfotograaf Guus Dubbelman met de Amerikaanse bokslegende”. Dubbelman wist op 18-jarige leeftijd in contact te komen met de wereldberoemde Ali en fotografeerde de bokser herhaaldelijk over een periode van jaren. Deze ontmoetingen leverden volgens de jury „prachtige, soms pijnlijk intieme foto’s en unieke verhalen” op en maken het boek tot een „must voor sportliefhebbers. Zelfs voor hen die niet van boksen houden”.

De overige genomineerden voor de prijs waren Bas van Oort met IJsvogels. Nederlandse schaatsgekte over de grens, Stig Broeckx met Zeg nooit nooit, BRUUT van Natasja Weber en Sharon van Rouwendaal, Vergeten goud. Het leven van Olympisch kampioene Rie Mastenbroek van Marian Rijk van Door Wilskracht Zegevieren - Sport in de Tweede Wereldoorlog van Jurryt van de Vooren.

De Nico Scheepmaker Beker is vernoemd naar Nico Scheepmaker (1930 – 1990), die vanaf 1957 schreef over sport. In de jury van de Nico Scheepmaker beker zaten dit jaar David Endt (sportjournalist en voormalig teammanager van Ajax), sporthistoricus Wilfred van Buuren en journalisten Rivkah op het Veld (NOS Sport), Marie-José Kleef en Ruurd Edens.