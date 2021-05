Toeristische reizen naar onder andere Portugal en Ierland weer toegestaan

Reisadvies ministerie van Buitenlandse Zaken weer per land

Vanaf zaterdag is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken versoepeld voor een aantal landen. Eerder was het advies van het ministerie om helemaal niet naar het buitenland te reizen, maar vanaf 15 mei wordt het advies weer per land gegeven.

Toeristische reizen zijn daardoor nu weer mogelijk naar Ierland, Finland en Malta. Ook de Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden in Griekenland zijn weer toegankelijk. Van Ibiza, Mallorca, Portugal, de Balearen en de Canarische Eilanden was op vrijdag al bekend dat de het reisadvies zou worden versoepeld. Deze landen of eilanden(groepen) hebben nu allemaal reisadvies ‘geel’. Dat betekent dat reizen mogelijk is, maar dat er nog wel gezondheidsrisico’s zijn.

Buiten Europa zijn Rwanda en Thailand ook op ‘geel’ reisadvies gezet, evenals Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Saba en Sint Eustatius krijgen de code ‘groen’, wat betekent dat er geen bijzondere gezondheids- of veiligheidsrisico’s zijn. Het ministerie roept toeristen wel op in alle gevallen te blijven opletten, aangezien de situatie in een land snel kan veranderen.