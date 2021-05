Botanici laten lelijke planten links liggen

De kievitsbloem lelijk? Daar zal niet elke plantenliefhebber het over eens zijn. Maar volgens Italiaanse en Australische biologen zorgt de onopvallende, ‘onaantrekkelijke’ paarsbruine kleur van de Fritillaria involucrata – een nauwe verwant van de kievitsbloem – er wel voor dat de soort niet snel voor wetenschappelijk onderzoek zal worden gekozen. Voor een artikel in Nature Plants analyseerden ze van 113 planten uit het zuidwestelijke deel van de Alpen hoe vaak ze voorkomen in wetenschappelijke publicaties. Op basis van die bevindingen concluderen ze dat biologen planten sneller selecteren op basis van hun kleur, hun bloemgrootte of hun stengellengte dan op basis van ecologische relevantie of zeldzaamheid. Met andere woorden: een ‘esthetische’ plant met felle kleuren, grote bloemen en lange stengels maakt vaker deel uit van onderzoeksprojecten en zal door die extra aandacht wellicht ook meer bescherming genieten. Planten worden sowieso vaak al als minder charismatisch beschouwd dan dieren, zo schrijven ze, en die ‘plantblindheid’ zou binnen de conservatiebiologie volgens hen extra aandacht moeten krijgen.

Klein en laag bij de grond

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat planten met blauwe bloemen vaker worden genoemd in wetenschappelijke publicaties dan planten met een andere bloemkleur. Onder andere de gentiaansoort Gentiana ligustica, scoort hoge ogen. Ook witte, roze en rode bloemen doen het goed – vermoedelijk omdat ze opvallen tegen een vaak groene ondergrond. Gele bloemen scoren al iets lager, en groenige of bruinige bloemen worden helemaal weinig genoemd in wetenschappelijk onderzoek. Een bloem die er volgens de onderzoek bekaaid vanaf komt is de Berardia lanuginosa: een kleine, gele bloem die laag bij de grond bloeit. In de 280 papers die de biologen analyseerden, werd de soort geen enkele keer genoemd, en de Fritillaria involucrata evenmin.

Ook Fritillaria involucrata scoort geen hoge ogen.

Er valt wel wat af te dingen op de term ‘esthetisch’: als bloemen met bepaalde kleuren vaker worden besproken omdat ze sterker contrasteren met de ondergrond, dan lijkt het doorslaggevende criterium eerder ‘opvallend’ dan ‘mooi’.

Ook in de dierenwereld heeft de nadruk lang gelegen op het beschermen van grotere, meer charismatische diersoorten – volgens sommigen omdat die dieren relatief vaker bedreigd zijn, bijvoorbeeld door jacht. Maar de laatste decennia is er steeds meer wetenschappelijke aandacht gekomen kleinere soorten, zoals insecten en bodemdieren, die veelal ook in zwaar weer verkeren.

Wat het plantenonderzoek betreft merken de auteurs op dat ook soorten met een groter verspreidingsgebied vaker de wetenschappelijke tijdschriften halen. Dat is mogelijk te verklaren doordat deze soorten makkelijker te vinden zijn tijdens veldwerk. Het nadeel is dat wijd verspreide soorten vaak minder bedreigd zijn, schrijven ze, en in die zin ook minder aandacht behoeven.

Al met al moeten wetenschappers zich bewust zijn van eventuele voorkeuren, concluderen ze. Ze eindigen met een citaat van collega-wetenschappers Kéry en Gregg: ‘Although plants stand still and wait to be counted, they sometimes hide’.