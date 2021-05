Bart Chabot: ‘We vingen het leven in woorden zonder dat het ons echt raakte’

Bart Chabot denkt nog weleens aan de laatste keer dat hij Jules Deelder sprak, een week voor de dichter overleed. Het was op het jubileumfeest van De Bezige Bij. Ze dronken een gin-tonic. Deelder waarschuwde hem nog: „Denk erom: rustig met de tonic, hè.” En hij wilde er al helemaal geen blaadje groen in. „Ze rotten van alles in je glas als je effe niet oplet. Groenvoer, soepgroente, blaadjes sla, andijvie of spinazie.” Chabot (66) glimlacht bij de herinnering. „Ik zei tegen Jules: ‘we hebben samen veel meegemaakt, he?’. Waarop Jules zei: ‘nee Bartholomeus, we hebben álles meegemaakt’.”

Zijn boek Hartritme had evengoed ‘Een wandeling met mijn doden’ kunnen heten. Want het beschrijft zijn vriendschappen met zanger Herman Brood, schrijver Jules Deelder en – vooral – columnist en schrijver Martin Bril. „De drie grote vrienden die ik ben kwijtgeraakt.” Al beleefde hij hun overlijden heel verschillend. „De dood van Herman zag je van verre aankomen. Hij had drie mensenlevens in één leven weten te proppen. En Jules had ook echt een balans opgemaakt. Bij Martin was het een heel ander verhaal. Die werd tot twee keer aan toe van binnenuit aangevallen, door kanker. Martin hing niet aan een dakrand, die hing aan het leven.”

Herman Brood kende hij het langst. Vierentwintig jaar trokken Brood en hij met elkaar op. Helemaal gelijkwaardig waren ze nooit. „Herman had toch de overhand. Hij was de oudere broer. Als wij samen op pad gingen waren we niet meer onderhevig aan aardse wetten. Dan vlógen we. Herman was een absolute vrijdenker. Onze grondhouding was: hou altijd je voet op het gaspedaal.”

Bij Martin Bril was het andersom: daar voelde Chabot zich de oudere broer. Zeker bij de eerste theatertournee die hij maakte met Bril en schrijver Ronald Giphart. „Toen ik Martin ontmoette was hij nog niet echt doorgebroken als columnist. Hij vond het Bekende Nederlanderschap ook nog volstrekt niet begerenswaardig. Hij zei voortdurend: ‘Chabot, stop nou ’ns met die tv-optredens van je. Wanneer ga je nou ’ns echt aan een grote roman werken?’”

Chabot was een bewonderaar van Bril. „Ik vond Martin echt een fantastisch goede schrijver. Zo schreef niemand in Nederland.”

Hoewel zijn stukjes vergeven waren van maniërisme, vol met ‘tja’ en ‘enfin’…

„Ach, daar las ik overheen. Wat dacht je van het maniërisme van Rembrandt? Altijd maar weer dat spelen met licht en donker. Of Georg Baselitz, die iedereen consequent ondersteboven schilderde? In mijn ogen was Martin een van de grootste columnisten van na de oorlog.”

Bij Bril zelf speelde ook altijd die drang om eens nog die Grote Roman te maken. Die columns waren in zijn ogen toch vooral een aanloop naar het echte werk.

„Ten onrechte. Nelli Cooman schitterde op de honderd meter. Waarom zou ze dan ook op de tien kilometer goed moeten zijn?” En Bril had bovendien wel degelijk goede ideeën voor een groter boek, zegt Chabot. „Maar hij kon uiteindelijk niet zonder de instant bevrediging van de dagelijkse column. Dat wordt toch je dagelijkse shot waar je niet zonder kunt.”

Tegelijkertijd zat dat de columnist dwars. Zeker toen hij aan het eind van zijn leven besefte dat hem de tijd voor een grote roman definitief niet meer gegeven zou zijn. „Daar had hij wroeging over. Terwijl ik zei: Martin, laat dat los. Je hébt al een prachtroman geschreven, alleen in duizend kleinere stukjes. Dat troostte hem nauwelijks. Het enige wat hem enigszins troostte was wat Yolanda (Chabots vrouw) op zijn sterfbed tegen hem zei: ‘Martin, jij staat in bijna alle huiskamers van Nederland. Wie kan dat nou zeggen?’”

Bril lijkt twaalf jaar na zijn dood wel volkomen verdwenen.

„Er is helaas weinig historisch besef in dit land. Martin is heel erg wég. Dat doet me pijn. Wat meespeelt is dat na Martins dood de verzamelbundels elkaar wel erg snel opvolgden. Daardoor kregen mensen misschien een overdosis. Inmiddels is er juist enorme schaarste. Er zou uit die drieduizend columns nog eens een mooie samenstelling met zijn allerbeste columns moeten komen.”

Martin Bril werd maar negenenveertig. Hij moet zijn einde voorvoeld hebben, denkt Chabot. Eens nam hij Chabot tijdens een autorit onverwacht mee naar een klein kerkhofje bij het Friese dorpje Olterterp, om daar zittend op een bankje te verklaren: ‘hier kom ik te liggen’. Chabot huivert merkbaar bij de herinnering. „Het overviel me totaal. Ik vroeg wat hij daarmee bedoelde, maar hij gaf geen antwoord. Voor ik verder kon vragen, scheurde hij alweer weg.” Bril zou uiteindelijk op Zorgvlied in Amsterdam belanden. „Maar ik besefte die middag dat hij al enorm met het einde bezig was.”

Hij denkt nog vaak aan Bril. „Martin heeft me scherper leren kijken. Met de ogen van een kind, maar met de bagage van een volwassene. Soms liepen Ronald en ik met hem door een winkelstraat. Aan het einde van de straat vroeg hij: ‘en? Hebben jullie het ook gezien?’. Nee, geen idéé waar je het over hebt, Martin. De volgende dag lazen we in zijn column wat wij gemist hadden.”

Hoewel de verhoudingen tussen Bril, Chabot en Giphart meestal harmonieus waren, was de competitie op het toneel vaak moordend. Met name Chabot riep soms de ergernis van zijn kompanen over zich af, wanneer hij in zijn verhalen op het podium maar bleef uitweiden. Op een avond in Hardenberg sprak Giphart hem in de pauze aan: „Sorry, maar je verhaal duurde veel te lang. Twintig minuten.” Waarop Chabot opperde dat dat stuk van Giphart over de euthanasie van zijn moeder ook zeker een kwartier duurde. „Als je het voor de pauze te lang vindt duren, dan gooi je dat stuk over je moeder er toch uit?” Het schaamrood stijgt hem bij de herinnering nog naar de kaken. „Dat was zo pijnlijk.” Het was aan de interventie van Bril te danken dat het trio die avond niet definitief uit elkaar spatte. Hij belde Chabot direct na de voorstelling vanuit zijn auto. „Wat jij gaat doen, Chabot…. door het stof. Ik leg je nu neer en jij belt Ronald. Ik geef je twintig minuten. Dan bel ik Ronald om te horen hoe het bij hem is overgekomen. „‘En?’ vroeg Martin een kwartiertje later. ‘We leven nog’, zei ik. ‘Dat was je geraden ook.’”

„Martin leidde ondanks alle vaart, voorvallen en gebeurtenissen een eenzaam bestaan. Die eenzaamheid zag ik toen niet zo scherp, omdat we altijd druk waren met het leven. Martin was extreem rusteloos, had nooit tijd. Als hij hiér was, wilde hij eigenlijk alweer dáár zijn.”

Je schrijft: ‘We leefden als de pest. Maar leefden we ook?’

„Dat was inderdaad de vraag. We haalden alles uit het leven qua materiaal. Emoties en gevoelens, bedoeld voor onze verhalen en columns. En dan weer snel op weg naar het volgende. Nu vraag ik me af: drong het allemaal wel tot ons door? We vingen het leven in woorden, zonder dat het ons echt raakte. Eigenlijk leefden we om het leven heen. Dat is een verschrikkelijke ontdekking.”

Wat zie je nu wat je toen niet zag?

„Dat er een wezenlijk verschil is tussen het leven intens beleven en dénken dat je het leven intens beleeft. Om het leven echt te voelen moet je ruimte creëren, ‘nee’ leren zeggen. Dat lukt me pas sinds een paar jaar. Ik doe weinig tv meer, en optreden in het theater doe ik al helemaal niet meer. Omdat je voor je het weet opnieuw verzuipt in schijnwerelden. Als er één doodlopende weg is, dan is dat die van het Bekende Nederlanderschap.”

Hij is er zelf door schade en schande achter gekomen. Jarenlang was er bijna geen quiz op tv waarbij Chabot niet in een panel zat. Z’n Waku Waku-jaren noemt hij die tijd, naar een dierenquiz van eind jaren tachtig. „Ik haalde op tv mijn rijbewijs, ging dansen op tv. Ik had niet door dat het publiek me daardoor als een tv-clowntje begon te beschouwen. Niemand zag me nog als schrijver. Ze dachten hooguit dat schrijven een hobby van me was, zoals een ander ’s avonds een uurtje zit te puzzelen. Yolanda riep al jaren: waar ben je mee bezig, man? Op een dag sprak ook Suzanne Holtzer van De Bezige Bij me aan: ‘wat wil je nu verder met je leven? Als je nog eens echt die boeken wilt gaan schrijven moet je dat nu doen’.”

Mijn vader heeft er alles aan gedaan om mij te vernietigen

En toen trok zijn lichaam onverwacht aan de noodrem. Hij was in 2010 al behandeld voor een hersentumor, en later voor hartklachten. Maar in november 2018 stond door een ernstige bloedvergiftiging opeens zijn leven op het spel. „Ik had een heel gemene bacterie binnengekregen, maar ze wisten niet welke.” Hij werd met hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleken geen van de beschikbare antibiotica aan te slaan. Tot overmaat van ramp kreeg Chabot hartklachten. „Ik holde achteruit, ben echt bijna doodgegaan. Er was nog één middel dat restte: een verwoestend bombardement aan antibiotica dat alles in je lijf platgooit. Alle bacteriën – goed of slecht – worden weggebombardeerd. Dat heeft me op het nippertje gered.”

Hij is nooit dichter bij de dood geweest dan toen. „Ik lag in dat ziekenhuisbed en dacht: ‘dit was ’m dan, jongen. Hart overleefd, hersentumor overleefd, maar deze keer ben je echt gezien’. Ik heb in dat bed de balans van mijn bestaan opgemaakt: heb ik het goed gedaan of niet? Qua gezin was het aardig voor elkaar. De vriendschappen ook. Maar over mijn loopbaan was ik ontevreden. Ik wist dat ik tekort was geschoten, dat ik de jaren had lopen verkwanselen. Toen heb ik me plechtig voorgenomen: als ik dit overleef, moet ik echt aan de slag.”

Bedoel je dat je een herkansing van het leven hebt gekregen?

„Dat kun je zeker zo zeggen. En het mooie is: ik heb die kans met beide handen aangegrepen.”

Kort daarna begon hij te werken aan Mijn vaders hand. Op aandringen van zijn redacteur. „Suzanne zei: je hebt zoveel meegemaakt, schrijf dat nou ’ns op. Ik kwam thuis en dacht: ja, en nou? Ik heb een vrij gewone jeugd in Den Haag gehad. Ik heb mezelf er bovenuit getild, maar daar zit geen boek in. Een dag later ben ik herinneringen gaan opschrijven. Oh ja, die keer dat dat schuurtje in de fik vloog. En dat gedoe met die brommer… Ik kwam tot zes anekdotes. Maar uiteindelijk kwam er toch een boek uit van dik vierhonderd bladzijden. En nu weer dit nieuwe. Hierna zal ik nog een derde deel maken.” Hij moét het allemaal vastleggen. „Ik dacht na die bloedvergiftiging: als ik dit niet opschrijf voor mijn kinderen zullen ze nooit helemaal weten wie ik ben geweest.”

Ook zijn vader, over wie Chabot in Mijn vaders hand al uitvoerig had geschreven, speelt in Hartritme weer een rol. Chabot senior werkte als consul voor de Nederlandse regering, en had een buitengewoon problematische relatie met zijn zoon. Hij sloeg hem regelmatig en probeerde hem daarnaast met woorden te krenken. „Waar jij later komt te liggen na je begrafenis, daar wordt de aarde grondig verpest.” Of het helend werkte om over hun getroebleerde verhouding te schrijven? „Eigenlijk niet”, zegt Chabot. „Ik had het allemaal allang achter me gelaten.”

Het was ook niet bedoeld als afrekening, benadrukt hij. „Afrekenen vind ik niet sjiek.” Hoewel het hem wel raakte om de spijkerharde confrontaties van vroeger te beschrijven. „Om me te wapenen keek ik elke ochtend voordat ik ging schrijven op YouTube naar shoot-outs in westerns. Van die scènes waarin in een verlaten hoofdstraat van een westernstadje de ene man tegenover de ander staat; klaar om te schieten.”

Je beschrijft hoe hij in zijn kantoor een typemachine naar je probeert te gooien.

„Die wilde hij uit blinde woede echt naar mijn hoofd smijten. Zo’n loodzware Triumph. Het was kantje boord. Wat ben je dan voor vader als je zoiets doet? Dat is toch grotesk? Mijn vader heeft er alles aan gedaan om mij te vernietigen. Dat dat net niet gelukt is, dank ik aan mensen als Herman Brood en Jules Deelder. Zij hebben me geholpen om mezelf als een Meccano-doos weer in elkaar te zetten. Door me af en toe een onmisbaar schroefje aan te reiken.’

Sinds drie maanden krijgt hij AOW. Een bizarre gedachte, vindt hij zelf. „Natuurlijk voel ik dat mijn lijf ouder wordt. Maar verder strookt het op geen enkele manier met wie ik nu ben. Voor mijn gevoel ben ik pas net begonnen.”

Al is hij inmiddels wel steeds meer ‘de vader van…’ Laatst werd hij gefotografeerd voor een krant. De fotografe had haar kinderen verteld wie ze die dag voor haar lens zou krijgen. Ze waren wildenthousiast: ‘oh, de vader van Splinter!’. Stralend: „Ik maak mijn eigen ondergang mee.”

Je beschrijft in je boek dat je met Jules Deelder op straat loopt in Rotterdam. De mensen om jullie heen reageren verbaasd op Deelder: ‘lééft die dan nog?’. Waarop je concludeert: ‘Jules en ik leefden in de tussentijd. We waren door de toekomst ingehaald, en voorbijgelopen’.

„Zo voelde het ook. Je merkte aan hun blik dat het feit dat we nog leefden afbreuk deed aan het beeld dat ze van ons hadden. Je blijkt opeens veel ouder dan je imago te zijn. Leuk dat je rondloopt, maar eigenlijk loop je in de weg.”

Dus het devies is: binnenblijven?

„Dat zou je bijna zeggen. In de ogen van veel mensen ben je opeens voorbij, gefossiliseerd.”

Klopt dat met hoe je je voelt?

Met wild maaiende armen: „Nee man! Ik word juist steeds beter. Ik heb veertig jaar lopen warmdraaien. En nu pas heb ik eindelijk beet.”