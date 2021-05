Arjen Lubach krijgt ‘bijna dagelijks’ tv-programma op NPO 1

Presentator, schrijver en cabaretier Arjen Lubach krijgt in 2022 een nieuw programma bij de publieke omroep. Het zal van maandag tot en met donderdag op NPO 1 te zien zijn, bevestigt een woordvoerder van de VPRO nadat Lubach zelf een aankondiging had gedaan op Instagram. Hij gaat volgens de woordvoerder opnieuw werken met zijn vaste team, waarmee hij ook het actualiteitenprogramma Zondag met Lubach maakte.

Na dertien seizoenen werd in maart de laatste aflevering van Zondag met Lubach uitgezonden - de slotaflevering trok meer dan 1,8 miljoen kijkers. Of het concept van het nieuwe programma vergelijkbaar is met dat van Zondag met Lubach kan de woordvoerder van de VPRO nog niet zeggen. Lubach zelf „heeft geen extra informatie” naast de aankondiging. Tegen persbureau ANP zegt hij hetzelfde, al voegt hij toe de eerste vier seizoenen te gaan „vullen met herhalingen van Andere Tijden”. Vorige week werd aangekondigd dat dit NTR- en VPRO-programma vanaf volgend jaar wordt geschrapt.

Zondag met Lubach werd uitgezonden op NPO3. De cabaretier maakt nu de overstap naar NPO1. De koers van die zender stond juist afgelopen week ter discussie. Het bericht van de NTR dat het geschiedenisprogramma Andere Tijden vanaf volgend jaar verdwijnt van televisie stuitte op veel kritiek. In een open brief in De Telegraaf noemde een aantal bekende historici en journalisten het „een dramatische vergissing”. In talkshow De Vooravond kreeg NPO-directeur Frans Klein veel kritiek. Presentatrice Antoinette Hertsenberg van consumentenprogramma Radar wierp hem voor de voeten dat de veranderingen die de NPO voorstelt in de plannen voor de komende jaren weg bewegen van de journalistiek en in plaats daarvan uitgaan van de „beleving” van de kijker.

