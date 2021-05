5 trends in het nieuwe, speelse beleggen

1 Turbo’s



Beleggen met een versnelling. Wat als je relatief weinig geld kan inleggen, en daarmee in verhouding toch veel kan winnen? Het is de verleiding van beleggingsproducten met een ‘hefboom’. Een van die producten is de turbo, die ook wel bekend staat als sprinter, speeder of booster. Je kunt ze ‘inzetten’ op aandelen, maar ook op grondstoffen zoals olie of goud, valuta’s, obligaties of beursindexen. En hoe complex en risicovol turbo’s ook mogen zijn, ze zijn vorig jaar via opkomende buitenlandse beursmakelaars opvallend populair geworden onder particuliere beleggers.

Veel van die kopers ervaren turbo’s als ‘spannend’. Ze voorzien in de droom van veel en vooral snel geld verdienen met een geringe inleg. Bij een turbo speel je – kort gezegd – in op een stijging (long) of een daling (short) van de markt. Je hoeft zelf niet zoveel kapitaal in te brengen, omdat je het gros van de turbo-inleg leent van de bank. Als je het koersverloop goed inschat, kan dat al snel een mooie winst opleveren. Ook handig: met een beleggingsapp kan je zonder al te veel moeite je orders snel en kort achter elkaar doorgeven. Vandaar ook de naam turbo’s: ruim de helft ervan wordt korter dan een dag aangehouden.

Dat concept klinkt betoverend, maar ruim twee op de drie particuliere beleggers in Nederland eindigt in de praktijk met verlies, blijkt uit onderzoek van toezichthouder AFM. Want tegenover het oppompen van je winst staat – verrassing – het risico op extreem verlies. Bij turbo’s en een verkeerde inschatting van het koersverloop kan je in het slechtste geval je hele inleg kwijtraken. Zoiets komt bij reguliere beleggingen maar zelden voor. Financieringskosten komen er overigens altijd bij, voor winnende en verliezende turbobeleggers. Dat is het verdienmodel van de turbo-aanbieder, die verlies op het uitgeleende geld al heeft afgeschermd.

Turbo’s druisen volgens critici in tegen de klassieke opzet van beleggen: gespreid, geduldig en met een duidelijke, vooraf bepaalde strategie naar rendement streven. Turbobeleggen heeft in hun ogen veeleer het karakter van een gokje wagen of een spelletje spelen. Voorstanders zien dat anders: met turbo’s kan de beginnende belegger met weinig geld toch handelen in dure aandelen. Ook kan een turbo gebruikt worden als hedge, om een andere investering tegen fianciéle risico’s te beschermen.

Voor de Nederlandse handel in turbo’s bestaan trouwens al beperkingen. Zo mag een hefboom niet meer dan vijftig keer de inleg genereren. Toch eist de AFM dat aanbieders kleine beleggers nog beter beschermen tegen de risico’s; ze overweegt zelfs een algeheel verkoopverbod in Nederland – tot afgrijzen van de grootste turbo-aanbieders. Die zeggen dat ze hun klanten uitgebreid informeren over de risico’s en zien hen al vluchten naar de vele aanbieders in het buitenland.

2 Oefenaccounts



Beleggen tegen je vrienden. Wil je geen cent uitgeven en toch je eerste stappen zetten op de beurs? Dan kan je altijd nog meespelen met een oefenaccount. Dit soort fictieve beleggingsrekeningen worden gratis aangeboden door een aantal online beursmakelaars en banken, zoals ING, die samen met zakenzender RTL Z een online beursspel organiseert.

Het idee is dat je zo spelenderwijs leert beleggen, zonder daarbij risico te lopen. Spelers krijgen een ‘demorekening’ met een fictief startkapitaal. Daarmee mogen ze handelen in aandelen of andere beleggingsproducten. Ze worden uitgedaagd om tegen vrienden of collega’s te spelen en kunnen bij de meeste aanbieders wekelijks of maandelijks prijzen winnen.

Leerzaam? Dat zeker. Je kunt immers veilig verschillende beleggingsstrategieën uitproberen en een keer – zij het denkbeeldig – ervaren hoe het voelt als de koers van een aandeel rap stijgt, of juist keihard crasht. Zo kunnen ze wellicht beginnersfouten voorkomen als ze echt beginnen.

Tegelijkertijd, waarschuwen de aanbieders zelf in hun spelregels, bieden de resultaten die je haalt met zo’n beursspel geen enkele garantie voor beleggen in de echte wereld. Je risicovolle strategie die in een oefenaccount nog zo succesvol was, kan ‘daarbuiten’ zomaar eindigen in het verlies van je spaargeld.

Daarbij zijn de handelsprijzen in oefenaccounts doorgaans akelig nauwkeurig, terwijl op de echte beurs nog wel eens sprake kan zijn van slippage: de prijs waartegen je order is uitgevoerd, komt dan niet overeen met de prijs die was aangevraagd, door bijvoorbeeld plotselinge prijsbeweging op de markt – die nooit perfect is.

Dan zijn er nog de hoop en vrees die gepaard gaan met echt beleggen. Vergelijk een gratis oefenaccount daarom met een voetballer die traint op een strafschop: je weet nooit hoe je handelt als er het moment suprême daadwerkelijk druk op staat.

Financieel toezichthouder AFM maakt zich zorgen over sommige van deze eenvoudig toegankelijke evenementen. Vooral als het gaat om oefenaccounts die van de handel in bijvoorbeeld risicovolle beleggingsproducten als turbo’s een spel of een competitie maken. Ze zouden deze beleggingen, die standaard een hoog risico hebben, op laagdrempelige wijze promoten bij een breed publiek: ‘Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!’

3 Gelikte beleggingsapps



Beleggen alsof je een spelletje speelt, inclusief confetti die op je scherm neerdaalt. Makers van mobiele apps besloten zo rond het jaar 2014 dat het helemaal anders moest. De beleggingsproducten van traditionele banken waren maar dodelijk saai. Die zouden nooit het grote publiek verleiden, vonden ze bij start-ups als het Nederlandse BUX en het Amerikaanse Robinhood. De huis-tuin-en-keukenbelegger belegde bovendien niet in aandelen om er rijk van te worden, zo was de gedachte, maar gewoon voor de fun.

Het werd dus beleggen vanuit je broekzak. En wie de aankleding van sommige beleggingsapps ziet, zal niet direct het idee hebben dat het gaat om risicovol investeren met echt geld. Ze zijn vaak vrolijk, kleurrijk en niet vies van een audiovisueel foefje om jou als belegger het gevoel te geven dat je goed bezig bent na alweer een transactie.

Het schoolvoorbeeld is de app Robinhood, met naar schatting 20 miljoen gebruikers van gemiddelde 31 jaar. De in Nederland (nog) niet beschikbare app doet in veel opzichten denken aan een telefoonspelletje, met intuïtief te bedienen knoppen: de koopknop is groter dan de annuleringsknop. Het uiterlijk is verder clean en laagdrempelig. Zo kon je tot voor kort je eerste gratis aandeel digitaal ‘openkrassen’ en regende het confetti op je scherm om transacties te vieren. Beide zijn na aanhoudende kritiek vervangen door andere, nauwelijks minder kleurrijke animaties.

Dit alles roept vragen op: is de beleggingsapp van nu niet iets té gelikt? Of kan je een appbouwer niet verwijten dat een app aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is gemaakt? De tijd van orders doorbellen via schreeuwende handelaren op de beursvloer is immers voorbij, beleggen kan voortaan altijd en overal. Dan mag het er toch ook goed uitzien en eenvoudig werken?

Het antwoord op die vraag is vermoedelijk te vinden als je weet in hoeverre sturing plaatsvindt binnen zo’n app. Bekend is inmiddels dat programmabouwers gedragswetenschappers in dienst hebben om apps aantrekkelijk te maken. Pushmeldingen en beloningssystemen zorgen ervoor dat gebruikers telkens terugkomen en actief blijven. Daarbij worden methodes gebruikt uit de psychologie en verslavende instellingen als casino’s.

Dat kan leiden tot perverse prikkels. Denk aan appmakers die vooral actievere handel stimuleren, door transacties in aanbevolen populaire aandelen goedkoop of zelfs ‘gratis’ aan te bieden. In werkelijkheid is handelen complexer en doe je er als belegger verstandiger aan geduldig een vermogen op te bouwen met een mandje breed gespreide aandelen. Bij BUX, dat afgelopen najaar zo’n 150.000 gebruikers telde in Nederland, zeggen ze om die reden de interface van hun app deze maand te hebben aangevuld met langetermijngrafieken dat diepgaander inzicht biedt.

Want vergeet niet: hoe laag de kosten soms lijken, gratis beleggen bestaat niet. Elke aanbieder verdient linksom of rechtsom geld aan iedere transactie of geldopname die je doet. Dat kan door directe kosten in rekening te brengen, maar ook via afromen van een piepklein stukje van je winst. Of je bent zelf het product, omdat jouw belegdata commercieel interessant zijn.

4 WallStreetBets



Beleggen als middel om hedgefondsen te klieren. Of, beter gezegd: om hedgefondsen honderden miljoenen dollars te laten verliezen. Begin dit jaar kreeg beleggen een nieuwe dimensie toen honderdduizenden volgers van r/wallstreetbets, een forum op discussiesite Reddit, de aanval openden op speculerende fondsmanagers.

Dat ging zo. Gebruikers van het forum ontdekten dat veel hedgefondsen short waren gegaan op het in New York genoteerde GameStop, een al jaren kwakkelende gameswinkelketen. Bij short gaan lenen die hedgefondsen aandelen tegen een bepaalde prijs bij beursmakelaars en verkopen die meteen door. Ze rekenen erop dat het aandeel daarna verder daalt. Na een bepaalde tijd moeten ze hetzelfde aantal aandelen weer terugkopen om aan de broker terug te geven.

Is het aandeel in de tussentijd inderdaad gedaald? Dan kunnen ze de stukken tegen een lagere prijs terugkopen. Het verschil tussen het verkoop- en terugkoopbedrag is de winst die ze incasseren.

Ho even, dachten de volgers van het r/wallstreetbets-forum. Wat als we massaal aandelen van het geplaagde GameStop gaan kopen? Dan stijgt de koers juist. Al die hedgefondsen, die door speculeren op koersdaling een reputatie van lijkenpikkers hebben, moeten het aandeel dan terugkopen tegen een hogere prijs. Waardoor ze juist flinke verliezen lijden.

Het gebeurde. Een digitale volksmeute die nog net niet met hooivorken en fakkels naar Wall Street trok, kreeg vorm op Reddit . Door de massale inkoop van aandelen door de forumlezers steeg GameStop aan de beurs van New York in twee weken tijd met 1.000 procent. De hedgefondsen verloren vele miljoenen.

Verbaasd door hun nieuw gevonden macht, en met het oog van de wereld op zich gericht, gingen de forumleden meer kwakkelende bedrijven af om Wall Street-speculanten een loer te draaien. BlackBerry, Nokia, bioscoopketen ACM: allemaal kregen ze met een plotselinge koersstijging te maken. De afgelopen weken is de macht van het forum iets afgenomen, al gebeurt het zo nu en dan nog dat een aandeel plots een flinke zwieper krijgt door acties van de leden.

Hedgefondsen verdedigden zich tegen de online furie door te stellen dat zij juist een belangrijke functie vervullen. Shortposities zijn een manier om aan te geven dat een bedrijf overgewaardeerd wordt, en dat draagt bij aan de efficiëntie van de markt.

Voorlopig lijkt de schrik er bij de fondsen in ieder geval goed in te zitten. Volgens Goldman Sachs is inmiddels nog maar 1,6 procent van de verhandelbare aandelen aan de S&P 500 een shortpositie. Dat is het laagste percentage in zeventien jaar.

5 Cryptovaluta



Beleggen een spel? Bij cryptovaluta kan het soms lijken alsof je achter de roulettetafel in het Holland Casino zit. Acht fiches op bitcoin! Een stijging van 122 procent in een maand – maar ho, daar gaat-ie weer, een val van 50 procent in een week. Twee fiches op ethereum! Een stijging van 60 procent in vijf dagen, maar – ah, nu is-ie alweer 20 procent minder waard.

De zeer beweeglijke koersen en grote uitslagen van cryptovaluta kom je eigenlijk nergens anders tegen op de financiële markten. Sinds mei vorig jaar steeg de waarde van bitcoin bijna 550 procent – met daartussenin veel pieken en dalen. Geen S&P 500-bedrijf dat dit nadoet. De internetvaardige, jonge beleggers die het afgelopen coronajaar de markten zijn opgegaan, hebben cryptovaluta een nieuwe impuls gegeven. De waarde van de wereldwijde markt ervan steeg sinds de uitbraak van de pandemie in maart vorig jaar met 820 procent naar 2,3 biljoen dollar (1,9 biljoen euro).

Beleggen hoort saai te zijn, is het aloude adagium van beursvolgers en analisten. Neem je dat uitgangspunt, dan zijn cryptovaluta geen belegging. Open je voor het eerst in een maand je ING-beleggersrekening, waarmee je geld stopt in een keurig gespreid fonds, dan zie je een stijging of daling van misschien een paar procent. Doe je hetzelfde met je account op cryptohandelsplatform Kraken, dan kan dat het verschil betekenen tussen een hartverzakking of een ontkurkte fles champagne.