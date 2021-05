VVD Limburg wil opheldering over omvang bevoordeling wethouder Venray

De VVD in Limburg wil weten hoeveel geld de Venrayse wethouder Jan Loonen (CDA) heeft verdiend aan een omstreden grondruil met het Waterschap Limburg. Het door het CDA gedomineerde waterschapsbestuur houdt zo’n onderzoek tegen, en daarom heeft de VVD zich gemeld bij een dinsdag door commissaris van de koning Johan Remkes geopend integriteitsmeldpunt.

Dat Loonen en zijn familie bevoordeeld zijn bij een grondruil in 2016 bleek uit een woensdag openbaar gemaakt onderzoek van recherchebureau Hoffmann. De VVD-fractie in het algemeen bestuur van het waterschap wilde weten hoeveel belastinggeld daarmee gemoeid is, en vroeg woensdag tijdens een vergadering van het algemeen bestuur om een financieel onderzoek.

Een amendement om een financieel expert in te schakelen werd echter tegengehouden door het CDA. De christendemocraten hebben een meerderheid in het dagelijks bestuur, en in het algemeen bestuur wordt het CDA vertegenwoordigd door negen regionale partijen, allen onder de naam Lokaal Waterbelang.

De negen regionale partijen hebben, volgens het handelsregister, allemaal dezelfde bestuurders: (ex-)wethouders en medewerkers van het CDA. Vicevoorzitter van alle negen partijen blijkt Jan Loonen, de wethouder die bevoordeeld werd met de gronddeal.

Lokaal Waterbelang bezet 14 van de 30 zetels in het algemeen bestuur. Samen met de aan het CDA gelieerde agrarische zetels hebben de christendemocraten de absolute controle over de besluitvorming van het waterschap.

Noodklok geluid

„Wij luiden de noodklok”, zegt VVD’er Guiseppe Noteborn, lid van het algemeen bestuur. Hij hoopt op ingrijpen van Remkes. Dat het CDA een financieel onderzoek tegenhoudt naar hun partijgenoot, tevens vicevoorzitter van Lokaal Waterbelang, noemt hij „gewoon belangenverstrengeling.”

Loonen trad, hangend het onderzoek en de besluitvorming bij het waterschap, niet terug als vicevoorzitter van Lokaal Waterbelang. Volgens Noteborn is dat tekenend voor „het gebrekkige integriteitsbesef” bij het CDA in Limburg.

Noteborn: „We zijn geschokt over hoe het debat over het schandaal Loonen is gevoerd. Enkel de procedure is onderzocht. De transactie zelf is nooit financieel uitgezocht, ook al is duidelijk dat de familie Loonen voor bijna een miljoen euro grond onder de marktprijs heeft kunnen kopen. Ook heeft de familie Loonen nog allemaal bijzondere regelingen gekregen die financieel niet zijn beoordeeld.”

Onafhankelijke commissie

Bestuurscultuur verander je volgens Noteborn niet door grote vragen onbeantwoord te laten. „Bestuurscultuur begint bij eerlijkheid. Eerst je fouten erkennen en dan spreken over hoe het in de toekomst voorkomen kan worden.”

Remkes stelde het meldpunt dinsdag in, als onderdeel van een groot onderzoek naar mogelijke misstanden bij het provinciebestuur, de tweeëndertig gemeenten en een waterschap. Via het meldpunt kan iedereen de komende maanden integriteitskwesties doorgeven aan een onafhankelijke commissie.

