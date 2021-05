Vraag naar islamitische begraafplaatsen stijgt flink

De vraag naar islamitische begraafplaatsen in Nederland is als gevolg van de coronacrisis explosief toegenomen. Moskeeën, islamitische organisaties en politieke partijen ijveren voor zulke rustplaatsen in tientallen gemeenten, waaronder de vier grote steden, Almere, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort en Breda. Ze willen begraafplaatsen met – het in Nederland minder gebruikelijke – eeuwige grafrust. Dit plaatst veel gemeenten voor een probleem: grond is schaars en ‘eeuwigheid’ lastig te garanderen.

De meeste moslims van Marokkaanse en Turkse komaf kiezen van oudsher voor het repatriëren van overleden familieleden naar het land van herkomst. De coronacrisis heeft dit sterk bemoeilijkt. Turkije heeft repatriëring onder strikte voorwaarden laten doorgaan, maar de grenzen van Marokko zaten sinds maart 2020 opgeteld maandenlang dicht. Vele honderden Marokkaans-Nederlandse families kozen noodgedwongen voor een graf in Nederland.

Dag des oordeels

Nederland heeft maar een handvol islamitische begraafplaatsen met eeuwige grafrust, een voor veel moslims essentieel deel van hun geloofsbeleving: in hun graf moeten ze in alle rust kunnen wachten op de dag des oordeels, waarop de Schepper hen zal verwijzen naar paradijs of hellevuur.

De paar begraafplaatsen met eeuwige grafrust zijn snel vol aan het raken, zoals die in Almere: de beheerder is samen met gemeenteambtenaren al maanden op zoek naar een mogelijke tweede begraafplaatslocatie. Almere ontving daarnaast in februari een verzoek van drie andere lokale moskeeën voor een begraafplaats met eeuwige grafrust. „Grote aantallen mensen uit onze achterban vragen erom”, zegt hun woordvoerder Miloud Draouy, bestuurslid van de Almeerse Moskee Abou Bakr.

‘Eeuwige grond’ vinden in dichtbebouwd Nederland is per definitie problematisch

„Dit is geen tijdelijk fenomeen”, zegt Hamed Amrino, voorzitter van stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN), die al sinds haar oprichtingsjaar 2004 streeft naar islamitische begraafplaatsen in Nederland. „Vooral voor jongere generaties moslims voelt Nederland simpelweg als hun land.” Corona heeft de trend om te kiezen voor een graf in Nederland „enorm versneld”, zegt hij. „Nabestaanden ontdekken nu dat het toch wel heel makkelijk en fijn is dat het graf van hun naaste niet ver weg ligt, maar op rijafstand in Nederland.” De keus voor Nederland ligt emotioneel ook meer voor de hand nu familieleden hier en niet in Marokko begraven liggen. Men ligt dan straks niet ‘alleen’ in Nederlandse aarde, maar in de buurt van geliefden.

In Nederland worden graven doorgaans uitgegeven in termijnen van tien of twintig jaar. Verleng je de termijn niet, dan wordt een graf geruimd en verdwijnen de lichaamsresten in een verzamelgraf. Dat is veel moslims te onzeker: wat als hun nazaten in de verre toekomst verzuimen de termijn te verlengen? Er zijn in Nederland weliswaar islamitische ‘grafvakken’ op tientallen algemene begraafplaatsen (met o.a. graven richting Mekka), maar zónder de eeuwige grafrust.

Dringen verzoek

In Zuidlaren, onder Groningen, werd in april 2020 een islamitische begraafplaats met eeuwige rust in gebruik genomen. Rotterdam en Utrecht hebben beide een locatie binnen hun gemeentegrenzen op het oog.

Het vinden van ‘eeuwige grond’ is per definitie problematisch in dichtbebouwd Nederland. Zo zegt gemeente Den Haag ondanks een dringend verzoek van lokale moslimsorganisaties geen plek te kunnen vinden. Veel gemeenten geven grond überhaupt niet voor de eeuwigheid uit – één van de redenen voor het college van Amsterdam om onlangs een aanvraag van een islamitische stichting af te wijzen.

Lees ook het grote verhaal bij dit nieuwsbericht: In Gods naam, dan maar eeuwig in Almere

Hamed Amrino van stichting BIBIN ziet een oplossing; hij wijst erop dat bestaande begraafplaatsen leger raken doordat veel geruimde graven niet opnieuw in gebruik worden genomen – twee op de drie Nederlanders kiezen inmiddels voor cremeren. Amrino: „Waarom de vrijgekomen plekken niet verkopen aan de moslimgemeenschap?”

Gemeente Utrecht blijkt precies zo’n oplossing voor ogen te hebben. De gemeente ziet een deel van een bestaande begraafplaats, Tolsteeg, als „meest kansrijk” voor eeuwige grafrust voor moslims, zoals aangevraagd door Utrechtse moslimorganisaties. Want op Tolsteeg, meldt projectleider Martijn van Randwijk, „komt steeds meer grond vrij. En we voorzien niet dat dat anders wordt”.