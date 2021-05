Volvo overweegt een beursgang

Autofabrikant Volvo krijgt mogelijk een beursnotering. Dat heeft het bedrijf woensdag samen met eigenaar Geely bekendgemaakt. Drie jaar geleden leek zo’n beursgang er ook al aan te komen, maar toen trokken het Chinese Geely en Volvo het plan uiteindelijk terug, uit angst voor een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Die angst is nu weg, hoewel Volvo benadrukt dat de beursgang nog niet zeker is. Geely zou wel grootaandeelhouder blijven in een beursgenoteerd Volvo.

Volvo, dat met 48.000 werknemers geldt als een relatief kleine Europese autobouwer, is sinds de overname ter waarde van 1,8 miljard dollar in 2010 een van de weinige Westerse autobedrijven in Chinese handen. De overname geldt over het algemeen als succesvol: Volvo heeft zich de afgelopen jaren een goede positie aan de wat duurdere kant van de markt weten te verwerven, na jaren van wegkwijnen onder de vorige eigenaar, Ford. Daarbij speelt volgens sommige analisten mee dat Geely het bedrijf relatief vrij heeft gelaten bij het bepalen van de strategie.

Kapitaal goed bruikbaar

Na de mislukte beursgang in 2018 overwoog Geely een tijdje volledig te fuseren met Volvo, maar ook dat ging uiteindelijk niet door. Nu wil het een nieuwe poging wagen: een beursgang is volgens Geely een „logische volgende stap”.

Meer informatie geeft de eigenaar verder niet, maar vast staat dat Volvo het opgehaalde kapitaal van een beursgang goed kan gebruiken. Het bedrijf presenteerde enkele maanden geleden een ambitieuze electrificatiestrategie: Volvo wil in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s verkopen. In 2025 moet de helft van de verkochte auto’s elektrisch zijn.

Volvo kan dat net iets gemakkelijker beloven dan veel andere autobouwers: de fabrikant is met name groot in Europa, waar de electrificatie een stuk rapper verloopt dan in bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Desalniettemin is het een ambitieuze strategie die grote investeringen vereist.