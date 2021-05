Van Haga en twee Kamerleden breken met Forum voor Democratie

Kamerleden Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders hebben zich afgesplitst van Forum voor Democratie en gaan door als zelfstandige fractie in de Kamer. Dat meldt Van Haga donderdagochtend op Twitter.

„In de afgelopen tijd is er binnen de fractie van FVD een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop politiek bedreven wordt”, staat in het statement van Van Haga. Waar de politicus precies op doelt is op dit moment niet bekend.

Van Haga haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart meer dan 241.000 voorkeursstemmen, slechts een paar duizend minder dan FVD-lijsttrekker Thierry Baudet. In een reactie stelt FVD het vertrek van de Kamerleden te „betreuren”, maar „hun beslissing staat hen uiteraard vrij”. De partij zegt „er alles aan te doen om in de toekomst constructief met Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders te blijven samenwerken”.

5 mei-coronaposter

Vorige week nam Van Haga afstand van een poster van FVD waarin de coronamaatregelen met de Tweede Wereldoorlog werden vergeleken. Hij noemde deze poster toen „onnodig”. Tegenover Brabants Dagblad noemt Hans Smolders de poster donderdag als een van de aanleidingen voor de breuk: „Wij willen niet langer verrast worden door zaken als die posters. We hebben geprobeerd het binnenskamers op te lossen. Maar er is geen vertrouwen meer dat we [Baudet] kunnen beteugelen.” In het openbaar trok Baudet zich ook niets van de kritiek aan: „ik ben de kapitein van dit schip”, schreef hij op Twitter.

Woensdag bood Van Haga ook excuses aan voor het overtreden van de coronaregels door Thierry Baudet in de Tweede Kamer. De lijsttrekker gaf D66-Kamerlid Jan Paternotte een schouderklopje maar overtrad daarmee de afstandsregels. „We hebben de afspraak dat we ons aan de coronaregels houden”, zei Van Haga. De aanraking kwam voort uit een „vriendschappelijk moment”, zei hij, maar „ik kan me voorstellen dat de heer Paternotte het ongepast vindt”.

Na het vertrek van de drie Kamerleden houdt FVD nog vijf zetels over in de Kamer. Het is nog niet bekend of Van Haga, Smolders en Ephraim zich gaan aansluiten bij JA21, waar politici die eerder met Forum braken naartoe zijn gegaan. JA21 heeft drie zetels in de Tweede Kamer en heeft zeven zetels in de Eerste kamer onder de naam Fractie-Nanninga.