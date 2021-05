Vakantiegangers zoeken en boeken weer gretig

Zaterdag gaat de wereld van het slot voor Nederlandse toeristen. Dan komt er een einde aan het negatieve reisadvies voor de hele wereld van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het advies ‘blijf in Nederland, ga niet op reis’ vervalt; Nederlandse toeristen kunnen weer naar het buitenland met vakantie.

Met de nodige restricties, benadrukte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdag herhaaldelijk tijdens de corona-persconferentie. Vakantielanden kunnen aanvullende eisen stellen aan Nederlandse toeristen: van een vaccinatieverplichting en een negatieve coronatest tot een quarantaineplicht. „Het kan zo zijn dat je nu een vakantie boekt voor een land dat op geel staat. Maar dat kan veranderen”, aldus De Jonge. Voor de duidelijkheid: geel is ‘in principe mag je naar dit land op vakantie’ en oranje is ‘alleen noodzakelijke reizen’.

De minister is „voorzichtig optimistisch. Het kan zomaar een mooie zomer worden. Steeds meer landen kunnen een veilige bestemming worden.” Maar boeken blijft voor eigen risico, benadrukte De Jonge. „Ga wijs op reis”, zei hij met een knipoog naar de gelijknamige website met vakantie-advies van Buitenlandse Zaken.

De reisbranche is in elk geval blij. Al langer pleiten touroperators voor het afschaffen van het oranje advies voor de hele wereld. Dat wordt nu vervangen door een apart advies per land.

De laatste dagen neemt het aantal boekingen duidelijk toe Frank Oostdam ANVR

Wel zal vanaf 15 mei nog maar een zeer beperkt aantal bestemmingen geel worden, waarschuwt branchevereniging ANVR. Vermoedelijk zijn dat Griekse eilanden als Lesbos, Samos en Rhodos, en de Spaanse eilandengroep De Balearen. Maar de ANVR verwacht dat de keuze deze zomer zal groeien. „Boekte men tot voor kort nog terughoudend”, zegt Frank Oostdam van de ANVR, „de laatste dagen neemt het aantal boekingen duidelijk toe. Al hebben we nog een lange weg te gaan voor we weer op het normale niveau zitten.” De ANVR heeft zijn hoop gevestigd op een internationaal erkend vaccinatie- en testbewijs waarmee reizigers de grens over kunnen. De Europese Unie onderhandelt al weken over zo’n gezamenlijke, digitale reispas.

Touroperators en luchtvaartmaatschappijen merken dat sinds de persconferentie van dinsdagavond de belangstelling veel groter is geworden. „Het verkeer op de website blijft binnenstromen”, zegt een woordvoerder van Sunweb, een van de grootste reisbedrijven in Nederland. „Met een flinke piek nadat Hugo de Jonge de kleurcodes had uitgelegd. Toen zagen we meer dan een verdubbeling in de online traffic.” Populaire bestemmingen zijn Ibiza, de Griekse eilanden, Mallorca, Gran Canaria en Lanzarote.

Ook vliegmaatschappijen als Transavia en easyJet merken dat hun websites vaker worden bezocht. „We weten dat heel veel mensen naar vakantie verlangen”, aldus Marcel de Nooijer van Transavia. „Dat zien we terug in de boekingen.” De versoepelde reisbeperkingen zijn goed nieuws voor de branche en voor onze passagiers, zegt William Vet van easyJet Nederland. „Elke keer dat de reisbeperkingen worden versoepeld zien we dat onze passagiers graag willen boeken.”

Met gratis PCR-tests voor kinderen (bij Sunweb en Eliza Was Here) en flexibele tickets (twee dagen voor vertrek omboeken bij Transavia, twee uur voor vertrek bij easyJet) proberen reisbedrijven twijfelende klanten over te halen om nu te boeken.

TUI optimistisch

Ook TUI Group, ’s werelds grootste touroperator, is positief. „De vooruitzichten voor de vroege zomer van 2021 maken me optimistisch over toerisme en over TUI”, zei de Duitse bestuursvoorzitter Fritz Joussen woensdag bij de presentatie van TUI’s halfjaarcijfers. „De vooruitzichten zijn duidelijk beter dan in het eerste pandemiejaar 2020. We hebben het ergste gehad.”

In het eerste halfjaar van het gebroken boekjaar (oktober 2020-maart 2021) leed TUI, ook het grootste reisbedrijf in Nederland, opnieuw een fors verlies. De groep verloor 1,5 miljard euro. De omzet in het eerste halfjaar bedroeg 716 miljoen euro; 89 procent minder dan een jaar eerder.

Joussen benadrukte dat het aantal boekingen voor de zomer dit jaar weliswaar een stuk lager is dan in het ‘normale’ jaar 2019, maar dat vakantiegangers de afgelopen weken wel weer volop boeken. En dan besteden zij 22 procent meer dan in de zomer van 2019. Joussen: „De gemiddelde hotelkamer is wel goedkoper, maar klanten besteden meer. Ze gaan veertien dagen naar een vijfsterrenhotel in plaats van tien dagen naar een met vier sterren.” Ook ziet hij een lichte verschuiving van losse vliegtickets naar pakketreizen. „Mensen kiezen voor een veilige vakantie; als er iets is, redeneren ze, is er dan één organisatie die voor ze zorgt.”

Stoplichtsysteem

Net als veel branchegenoten – en heel veel toeristen – buigen de planners van TUI zich continu over de kaart van Europa. Het Verenigd Koninkrijk, dat al werkt met een vergelijkbaar kleurensysteem voor vakantielanden, heeft inmiddels Portugal op groen gezet. TUI zag daarop direct een toename van het aantal boekingen van Britten naar de Algarve en Madeira. Spanje en Griekenland zijn er nog oranje en Turkije is nog rood. Dat laatste land is een belangrijke vakantiebestemming voor TUI.

TUI Group biedt ook vakanties aan naar oranje bestemmingen. Volgens het Britse systeem betekent dat: reizen mag, maar een coronatest voor vertrek is verplicht, en bij thuiskomst moet je vijf à tien dagen in quarantaine. Degenen die in het VK de adviezen geven, stelden dat je daar eigenlijk niet naar toe moet gaan. Waarom ontmoedigt TUI dit dan niet? „Wij zijn er niet om klanten op te voeden”, aldus Joussen. „Wij volgen gewoon de regels van de Britse overheid.”

TUI, dat het afgelopen jaar miljarden euro’s aan steun kreeg van de Duitse overheid, heeft vorig maand obligaties uitgegeven en daarmee in totaal 400 miljoen euro opgehaald. Daarmee wil het concern de rentedragende leningen van de Duitse overheid afbetalen. De overtekende obligatielening is volgens Joussen het bewijs dat investeerders vertrouwen hebben in het bedrijf, en in toerisme in het algemeen.

Joussen benadrukte woensdag tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers dat TUI een aantal maatschappelijke en demografische trends mee heeft. „Mensen worden ouder. Vroeger hadden ze na hun pensioen nog vijftien jaar om leuke dingen te doen en lekker op vakantie te gaan. Nu is dat pakweg dertig jaar.” Meer en meer leggen mensen volgens de TUI-topman, ouderen én jongeren, de nadruk op ‘ervaringen’ in plaats van bezit. „Liever een wereldreis dan een nieuwe auto.” Bovendien is toerisme volgens Joussen belangrijk voor de welvaart wereldwijd. „Het is een integrale component van veel nationale economieën. In Zuid-Europa en Afrika is toerisme goed voor 20 procent van de economie, in de Cariben soms wel 40 procent.”