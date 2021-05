Tesla gaat toch geen bitcoin accepteren, koers zakt in

Autofabrikant Tesla zal toch geen bitcoin accepteren als betaalmiddel voor de kostbare elektrische auto’s. In de onderliggende blockchain-structuur worden teveel fossiele brandstoffen gebruikt, twitterde bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder Musk woensdag. De koers van bitcoin zakte daarop onderuit van bijna 55.000 dollar (omgerekend zo’n 45.524 euro) per stuk naar 49.400 dollar (zo’n 40.893 euro). Hierdoor ging in één klap miljarden dollars aan marktwaarde verloren.

De waarde van bitcoin schommelt enorm, dus dát de cryptomunt plots minder waard werd, is niet meteen opvallend. Maar dat Musk opnieuw met één tweet de waarde sterk beïnvloedt, is dat wel. De excentrieke SpaceX-miljardair stuwde in februari de waarde van bitcoin tot recordhoogte (destijds 44.000 dollar) toen hij op Twitter bekendmaakte dat Tesla bitcoin had aangeschaft en de cryptomunt op termijn zou gaan accepteren als betaalmiddel. Die stap was opvallend omdat er nog niet erg veel toepassingen zijn voor de munt, ondanks de populariteit en de enorme bedragen die in de handel met de cryptomunt omgaan.

De autofabrikant zegt nu terug te zijn gekomen op het besluit omdat Musk schrijft zich zorgen te maken over de opmars van kolenverbranding in de energievoorziening van bitcoin. „Kolen hebben de ergste uitstoot van alle brandstoffen”, staat in de verklaring. „Tesla gaat de bitcoin niet verkopen en we willen het pas voor transacties gaan gebruiken zodra het minen overgaat op een meer duurzame energie.” De Tesla-topman zegt ook onderzoek te doen naar andere cryptovaluta, die per transactie minder dan 1 procent kosten van de energie die bitcoin nodig heeft.”

