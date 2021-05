Suikerfeest: koekjes inpakken en smeekbedes voor de Palestijnen

500 kilo baklava en 500 kilo Marokkaanse koekjes. Die moeten allemaal worden ingepakt op deze donderdag, de eerste dag van Eid al Fitr, het Suikerfeest. Voor dat karwei komt Aisha Pearl begin van de middag speciaal uit Amsterdam naar het industrieterrein in de Spaanse Polder in Rotterdam, mét haar dochters Miquéla (21), Alliyah (17), pleegzoontje Giovanni (9) en vriendin van Miquéla, Romaissa (20).

Op de zesde verdieping staan in een loodsachtige ruimte rijen witte papieren tasjes klaar. Rahma Hulsman vertelt de aanwezige ‘zusters’ wat ze moeten doen. Eén pakt een plastic bakje en stopt er twee stukjes baklava in. Die geeft het door aan de volgende die er drie Marokkaanse koekjes bij doet. Dan bakje dicht en het zoontje van zuster Amanda (51) stopt het in de tasjes, die verderop worden gevuld met nog andere lekkernijen.

De 3.000 tasjes gaan vrijdagochtend naar vijf verschillende gevangenissen in Zuid-Holland. Ze worden uitgedeeld aan álle gedetineerden, niet alleen aan moslims. „We denken aan iedereen”, zegt Aysha Tjong, terwijl ze met een gehandschoende hand baklava uit het blikt haalt. „We hebben al tien aanvragen van gedetineerden die moslim willen worden”, zegt Hulsman. Serieus? „Haha, grapje.”

Ach, je weet nooit waar het toe kan leiden, zegt Amanda. „Het gevoel dat er aan je gedacht wordt, dat is zo belangrijk.”

Liefdadigheid

Rahma Hulsman begon twintig jaar geleden met de islamitische voedselbank, onderdeel van stichting Salaam. Ze is een bekende Nederlander in de wereld van islamitische liefdadigheid. Zij is een van de weinigen die dingen naar gevangenissen mag brengen. En ze weet altijd donateurs te vinden. Nu heeft ze bakkers gevonden die wel wat extra wilden bakken. En anders kent ze de mensen die donateurs vinden.

Tijdens het inpakken praten de vrouwen over de voorbije maand Ramadan. Het vasten was, alhamdullilah! (Godzijdank!), makkelijker dan eerdere jaren omdat het niet zo warm was. En de zon ging vroeger onder dan in de zomer. Door de coronamaatregelen waren er minder sociale verplichtingen en was er meer tijd om de Koran te lezen, vertellen ze. „Meer tijd voor bezinning”, zegt Aysha Tjong. „Dat is toch waar de maand Ramadan voor staat.”

Maar het was ook ongezelliger door die coronamaatregelen. Samen met vrienden of familie het vasten verbreken bij zonsondergang zat er nu niet in. „De laatste tien dagen waren de maatregelen wel versoepeld”, zegt Miquéla. „Dat was fijn. Zonder avondklok kon ik met Romaissa en haar familie ’s avonds eten. En we konden nieuwe jurken en cadeautjes kopen voor het Suikerfeest, zonder dat we per winkel een afspraak moesten gaan maken.”

Het Eid-gebed, het ochtendgebed waarmee het Suikerfeest begint, verrichtten de meeste moslims vandaag buiten, en niet in de moskee zoals gewoonlijk. Aisha Pearl en haar kinderen gingen naar het sportpark in Amsterdam-Geuzenveld. Daar baden ze op anderhalve meter van elkaar op het voetbalveld. Miquéla laat op haar telefoon een filmpje zien dat ze maakte: Een grote mensenmenigte die op de knieën in gebed gaat. „Veel moskeeën deden dat zo. In parken kwamen de moslims bij elkaar.”

Preken over Palestijnen

Ondertussen wordt de groep met inpakkende vrouwen steeds groter. Het oplaaiende conflict tussen Israëliërs en Palestijnen is een belangrijk gespreksonderwerp. Iedereen volgt het nauwgezet. Rahma heeft zelf in de Al-Aqsa moskee gebeden, vertelt ze. „Het is na Mekka de belangrijke plek voor moslims, onze profeet heeft er gelopen en zijn hemelreis begon daar.”

Op het voetbalveld in Geuzenveld preekte de imam over de spanningen tussen Palestijnen en Israëliërs, vertelt Miquéla. „De imam zei dat we moeten beseffen hoe gezegend we zijn dat we hier wonen. Hij vroeg ons smeekbedes te doen voor onze Palestijnse broeders en zusters en hen zoveel mogelijk te helpen met donaties.”

Hij vroeg ook, zegt Romaissa, om er zoveel mogelijk over te praten, zodat iedereen bewust wordt van het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. Op social media doen veel moslims dat ook, vertellen de vrouwen. Miquéla en Romaissa hechten eraan te vertellen dat ze Joden en zionisten niet over één kam scheren. „Zionisten vallen Palestijnen aan, ze willen hen weghebben”, zegt Miquéla. „Maar lang niet alle joden denken zo. Er zijn ook veel joden die vreedzaam willen samenleven.”

Vastenmaand Pijler van de islam De ramadan is een van de vijf pijlers van de islam. Tijdens de ramadan mogen volwassenen een maand lang van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, niet drinken, geen seks hebben, niet roddelen en niet roken. Zieken, reizigers en zwangere en menstruerende vrouwen hoeven niet te vasten. Moslims gedenken in deze maand dat profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de Koran vormden. Vasten geldt als een manier om de ziel te zuiveren en Allah te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. Omdat die kalender uitgaat van ongeveer 354 dagen in een jaar, verschuift de ramadan ieder jaar elf dagen op de algemenere, Gregoriaanse kalender. Dit jaar begon de ramadan voor de meeste moslims op 12 april. Er wonen ongeveer een miljoen moslims in Nederland. In 2015 (volgens de meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau), vastte van de Marokkaans-Nederlandse moslims naar eigen zeggen 87 procent de gehele maand ramadan. Onder de Turks-Nederlandse moslims was dat 55 procent, onder de Somalisch-Nederlandse 70 procent, onder de Surinaams-Nederlandse 34 procent.