‘Russische staatsburger probeerde politieke partij Splinter te financieren’

De politieke partij Splinter heeft voor de verkiezingen een aanbod tot financiering gekregen van een Russische staatsburger. Dat meldt het actualiteitenprogramma EenVandaag op basis van eigen onderzoek. Het zou gaan om een bedrag van 250.000 euro.

Splinter is de partij van voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen. De Rus die de partij financiering aanbood heet Vadim Belikov, een man waarover verder weinig bekend zou zijn, maar die wel banden zou hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Waarom Belikov Splinter wilde financieren is niet duidelijk. Tegen een vertegenwoordiger van de partij zou hij gezegd hebben dat hij zich in wilde zetten voor vrouwenrechten.

De partij heeft het geld van Belikov niet aangenomen en het aanbod gemeld bij de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer (BVA). De BVA verzuimde vervolgens om de inlichtingendiensten in te schakelen, volgens de BVA omdat Splinter liet weten niet aan verder onderzoek mee te willen werken. Van Kooten zegt tegen EenVandaag dat ze dit „merkwaardig” vindt. „Ik doe toch geen melding om vervolgens geen onderzoek te laten doen. Wij wilden juist weten waar we mee te maken hadden.”

Woordvoerders van de inlichtingendiensten NCTV en AIVD verzekeren tegenover het actualiteitenprogramma dat het voor hun diensten niet nodig is om toestemming van een melder te hebben om informatie aan hen over te dragen, dus de informatie van Splinter had direct doorgestuurd kunnen worden. „Men moet hier wel van leren. Dit mag zeker geen tweede keer gebeuren”, zegt Pieter Cobelens, oud-directeur van de Militaire Inlichtingendienst (MIVD) hierover tegen EenVandaag.