Met de degradatie voltrekt zich voor ADO Den Haag het zwartste scenario

Als het laatste fluitsignaal klinkt, zwaait ADO-coach Ruud Brood een beetje met zijn armen om zijn lichaam. Zijn collega Zeljko Petrovic van Willem II krijgt een felicitatie, keeper Martin Fraisl een troostende knuffel. De degradatie van ADO Den Haag is een feit, maar er is geen climax. In het lege stadion is er geen geschreeuw, geen gefluit, geen applaus. Wat rest is berusting.

„Het is een hard gelag”, zegt Brood na afloop met zachte stem. „Iedereen in de kleedkamer zit kapot. We waren zo verdomd dichtbij, dan is dit moeilijk te accepteren.”

Buiten het stadion is het net zo stil als daarbinnen. Tijdens de wedstrijd is een noodbevel van kracht, de politie stuurt iedereen die in de buurt komt weg. Als twee groepen supporters, enkele tientallen fans groot, weigeren om te draaien, worden ze gearresteerd, maar het blijft verder relatief rustig.

Na dertien seizoenen op het hoogste niveau moet ADO Den Haag volgend seizoen opnieuw in de Eerste Divisie voetballen. Na het verlies (1-4) tegen directe concurrent Willem II, en de winst van FC Emmen en RKC, is rechtstreekse degradatie met nog één speelronde te gaan niet meer te voorkomen. Ook VVV degradeert, na een nederlaag tegen Ajax. Zo is er verrassend snel een einde gekomen aan de spanning onderin de Eredivisie.

Negen scenario’s

Voorafgaand aan de wedstrijd gaat op het op de tribune van het Cars Jeans Stadion nog over de vele scenario’s die zich kunnen voltrekken. Vijf teams op vijf punten van elkaar met nog twee wedstrijden te gaan, en ze kunnen er allemaal nog uit – alleen voor ADO al zijn wel negen scenario’s mogelijk.

Bij ADO is er na twee verrassende overwinningen op Feyenoord en PEC Zwolle weer geloof in een goede afloop. In de Hofstad wordt zelfs gesproken over een ‘remontADO’, een verwijzing naar de comeback (remontada) van FC Barcelona in 2017 in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. ADO-speler John Goossens schiet in het begin van de wedstrijd van flinke afstand op de binnenkant van de paal; een paar centimeter scheidt de Hagenaren van een voorsprong.

Maar al na vijf minuten is het op deze Hemelvaartsdag gedaan met het speculeren als Vangelis Pavlidis Willem II op voorsprong zet. De Griek maakt in de 22ste minuut ook de 0-2 en daarna creëert ADO vrijwel niets meer. Ook een strafschop, gegeven door de VAR, wordt gemist door Nasser El Khayati.

Intussen wordt duidelijk dat in de andere wedstrijden het zwartste scenario zich voor ADO voltrekt. FC Emmen komt op voorsprong tegen sc Heerenveen, dat vervolgens met tien man komt te staan vanwege een rode kaart. Als aan het begin van de tweede helft ook RKC op voorsprong is gekomen tegen FC Twente, is zowel ADO als VVV – dat achterstaat tegen Ajax – virtueel gedegradeerd. En daar verandert dus niks meer aan.

Onrustig seizoen

Voor ADO komt een einde aan een seizoen om snel te vergeten. Vorig jaar werd de club nog gered toen de competitie vanwege de uitbraak van het coronavirus werd stilgelegd, en het besluit volgde dat geen club degradeerde. Dit seizoen leek het alsof ADO in sportieve zin daarvan niets had geleerd.

Lees ook: Een trainer die aan zichzelf denkt, dat wilde ADO niet

Ook bestuurlijk en financieel was het continu onrustig. ADO werd een speelbal tussen de Chinese eigenaren en Amerikaanse investeerders, die de club graag willen overnemen. Dieptepunt was het nieuws vorige week dat de tankpassen van de spelers waren geblokkeerd, bij gebrek aan geld. „Er ging dit seizoen veel mis op en buiten het veld”, zei speler Gianni Zuiverloon na de wedstrijd. „Wat dat betreft was deze wedstrijd een reflectie van het seizoen.”

Trainer Brood ziet een dringende behoefte aan rust bij ADO. „Er moet nu een goede structuur voor de club komen. Er zijn een hoop schreeuwers rond deze club, en we moeten al die groepen bij elkaar zien te krijgen.” Of dat gaat lukken, en of hij daar zelf ook deel van uitmaakt, volgend seizoen? „Dat weet ik nog niet. We moeten nu eerst uithuilen. De rest is van latere zorg.”