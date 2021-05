'Geef Défano Holwijn meer ruimte op tv'

Misschien moet de publieke omroep gewoon stoppen met de pogingen om jongeren naar de televisie te lokken, suggereerde het Commentaar van NRC deze week. Het is verstandiger om de volgende generaties te bedienen waar ze zitten: online. Woensdagavond was voorlopig nog de omgekeerde beweging te zien. Défano Holwijn, die de afgelopen maanden triomfen vierde met het vanuit zijn woonkamer geïmproviseerde FC Avondklok op Instagram, was woensdag een uur te zien op NPO3 met een televisieversie: TV Avondklok (BNNVARA).

Holwijn is niet nieuw op televisie. Hij was onder meer verslaggever van Humberto Tans RTL Late Night, maar voor iets groots werd hij nooit gevraagd. „Wat ik soms denk is dat men – hoe zal ik het zeggen – banger is om fouten te maken met iemand als ik, een donkere man, dan met een witte man”, zei hij daarover in Het Parool. Na het uur TV Avondklok kun je veilig concluderen dat de NPO Holwijn best wat eerder de ruimte had mogen geven.

Wat zegt je outje?

Tekenend was het gesprek met de 22-jarige Soufiane ‘Souf’ Elazizi, die aan een ongeneeslijke spierziekte lijdt en in februari Holwijns hulp inriep om geld in te zamelen voor andere mensen in benarde situaties. Zijn optreden in FC Avondklok leverde in een vloek en een zucht twee ton op. Dat geld wordt gebruikt voor, zoals Holwijn met graagte benadrukte, „klein geluk, want dat is makkelijker te delen”. Bij het afscheid zei hij tegen Elazizi: „Je laat zien hoe de mens kan zijn.”

Het bruisend uurtje jongerencultuur ging soms wat snel voor de lineaire televisierecensent (maar die wordt thuis steeds structureler met „oude man” aangeduid): er waren korte fragmenten met rappende en dansende kinderen die indruk hadden gemaakt op het open podium van FC Avondklok, veel optredens en de rubriek „Wat zegt je outje?” waarin ogenschijnlijk onopvallende outfits van twee mannen werden beoordeeld door een jurerend duo dat over alles een tegengestelde opinie had. Ook ging Holwijn een Playstation brengen aan twee jongens die tijdelijk in een ‘gezinshuis’ verbleven – meer klein geluk.

Geweldig was het optreden van spoken-wordartieste Zaïre Krieger, die in een brief aan haar moeder virtuoos verschillende vormen van seksisme op de korrel nam. „Jij leerde me dat ik maagd moest blijven, want wie koopt de koe als de melk gratis is? Voor koehandel ben ik nu lactose-intolerant […] Ik kan je bijna niet blamen. Ik ga je leren hoe leermeesters ons overmeesterden [...] Ik had nooit gedacht dat doen waar de fuck ik zin in had, revolutie zou zijn.”

Sfeer van intimiteit

Holwijn lichtte er de regel „de uitsmijter van de club van vrouwelijkheid is de man” uit. Na het optreden volgde een gesprek over seksisme met Krieger en influencer Selma Omari, waarin hij het mannelijk deel van zijn kijkers aansprak: „Als je ego hierdoor wordt geraakt, dan moet je veranderen.”

Tegen het einde van de uitzending schoof een opmerkelijke gast aan: Joan Holwijn. Inderdaad, de moeder van de presentator. „Koningin, hoe gaat het met u?” Verder had hij haar ontwapenend weinig te vragen. Moeder en zoon praatten een paar minuten over of zij had zien aankomen dat hij ooit een televisieshow zou presenteren (nee) en over Holwijns openheid in de pers over problemen vroeger thuis. De uitwisseling was curieus, maar schiep een sfeer van intimiteit die op tv moeilijker te bereiken is dan op sociale media.

Daarbij komt de vaststelling dat ook deze bijzondere influencer met een leger aan volgers diep in zijn hart droomt van een programma op het oude medium televisie. Laat de omroep vooral een risicootje met Holwijn durven nemen.