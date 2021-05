Italië geeft Google boete van ruim 100 miljoen euro

De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft een boete van ruim 100 miljoen euro opgelegd aan Google vanwege misbruik van hun marktpositie. Dat blijkt donderdag uit documenten van de Italiaanse autoriteiten (pdf).

Volgens de Italiaanse karteltoezichthouder heeft Google een rivaliserende app voor diensten bij het opladen van elektrische auto’s uitgesloten van deelname aan zijn Play-appstore. Het mobiele besturingssysteem Android van Google en de bijbehorende appstore hebben volgens de Italiaanse mededingingsautoriteit een „dominante positie” in Italië en ze verwijzen in de zaak dan ook naar de Europese regels voor mededinging en monopolies.

Door het uitsluiten van de concurrerende app heeft Google zijn eigen besturingssysteem voorgetrokken en daarmee de keuzevrijheid van consumenten ondermijnd, zo stellen de autoriteiten. Het gaat in totaal om een boete van 102.084.433,91 euro.

De uitgesloten app is JuicePass van het Italiaanse bedrijf Enel X. Google moet de app nu alsnog toelaten op Android Auto, waarmee mensen het besturingssysteem van Android kunnen gebruiken in hun auto. „We zijn het respectvol oneens met de beslissing van de [toezichthouder], we zullen de documentatie onderzoeken en de volgende stappen evalueren”, zegt een woordvoerder van Google over de boete.