‘Moeder aller wetten’ geeft inheemse volken Chili een stem

Dat er een nieuwe grondwet moest komen in Chili was voor miljoenen Chilenen na een jaar lang protesteren overduidelijk. Toen zij afgelopen oktober naar de stembus mochten om te kiezen tussen een geheel nieuwe grondwet of het behoud van de huidige uit het tijdperk van dictator Augusto Pinochet, koos 80 procent voor een nieuwe constitutie, die geschreven zal worden door een orgaan van 155 vertegenwoordigers.

Wie deze 155 vertegenwoordigers worden, bepalen Chilenen dit weekend, maar zeker is dat de inheemse bevolking in het land een plek krijgt aan tafel. Zeventien van de 155 zetels in deze grondwetgevende vergadering zijn gereserveerd voor de tien inheemse volkeren in Chili. De grootste inheemse groep, de Mapuche, krijgt zeven zetels, de Aymara in het noorden van het land krijgen twee zetels. De overige volkeren krijgen ieder één zetel en daarmee een stem in de toekomstige grondwet.

Het is een eerste stap richting erkenning die volgens veel inheemse mensen ontbreekt in Chili. Van de Chileense bevolking identificeert 13 procent zich met een inheems volk. Toch bestaan deze volkeren niet volgens de huidige grondwet. Ze worden simpelweg niet erkend en daarmee worden collectieve rechten, bijvoorbeeld in politieke vertegenwoordigingen of op juridisch gebied, niet gegarandeerd.

Het gebrek aan erkenning is de reden van veel inheemse conflicten in Chili. Industrieën die de motor van de succesvolle Chileense economie vormen, zoals hout, koper en lithium, zijn gebouwd op wat de volkeren als hun territorium zien. De miljarden die worden verdiend in deze sectoren gaan naar buitenlandse mijnbouwbedrijven en de Chileense staat. Tegelijkertijd bevindt bijna twee derde van de inheemse bevolking zich in de twee laagste inkomensklassen en is er anderhalf keer meer armoede onder de inheemse bevolking dan onder de niet-inheemse bevolking. Dat moet anders, vinden drie kandidaten van drie verschillende volkeren die spraken met NRC.