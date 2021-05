Excuses premier Johnson voor dood onschuldige burgers in 1971

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag zijn excuses aangeboden voor de dood van tien onschuldige burgers tijdens een militaire operatie in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast een halve eeuw geleden. Dat melden Britse media. In een telefoongesprek met de Noord-Ierse premier Arlene Foster en vicepremier Michelle O’Neill noemde Johnson de gebeurtenissen in de wijk Ballymurphy „tragisch”.

Aanleiding voor de verontschuldiging zijn de uitkomsten van een gerechtelijk onderzoek eerder deze week. Daaruit is gebleken dat Britse militairen in 1971 ten onrechte schoten en „onevenredig veel geweld” gebruikten op demonstranten, met fatale gevolgen. Het optreden van het leger leidde destijds tot een toename van sektarisch geweld tijdens de zogeheten Troubles. Dat was een jarenlange bloedige strijd tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland, waarbij ruim drieduizend mensen om het leven kwamen.

Families van de slachtoffers strijden al jaren voor onderzoek naar het handelen van de militairen, waarmee de naam van hun dierbaren gezuiverd moet worden. Eerdere onderzoeken suggereerden namelijk dat de slachtoffers op de een of andere manier zelf verantwoordelijk waren geweest voor hun dood. Het hooggerechtshof oordeelde dinsdag echter dat alle tien „volkomen onschuldig” waren ten tijde van de rellen. Onder de doden waren een moeder van acht kinderen, een katholieke priester en een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Overigens is niemand in deze zaak aangeklaagd: het betreft een feitenonderzoek en geen strafproces.

‘Excuses zijn belediging’

John Teggart, die destijds zijn vader verloor, vindt de excuses van Johnson „een belediging” voor de families van de slachtoffers. Tegen de BBC zegt hij dat de verontschuldigingen aan derden waren gericht, namelijk de politiek leiders, en niet aan de nabestaanden.

Ondertussen oefenen voormalig militairen druk uit op de Britse regering om ervoor te zorgen dat ze niet worden vervolgd voor hun handelen tijdens de Troubles. Johnson heeft deze week gezegd te werken aan wetten die extra juridische bescherming bieden aan voormalig militairen die dienden in Noord-Ierland. De vorige week al uitgelekte plannen werden woedend onthaald door nabestaanden en de Ierse regering, die de voornemens „zeer alarmerend” noemde.

Lees ook: Hoe raken Noord-Ieren toch weer in de greep van geweld?