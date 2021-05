Dumoulin keert terug als professioneel wielrenner

Tom Dumoulin keert na een pauze van vier maanden terug als professioneel wielrenner op het hoogste niveau. Hij maakt in juni zijn rentree in de Ronde van Zwitserland, schrijft zijn wielerploeg Jumbo-Visma donderdag. Daar wil de renner „het racegevoel herwinnen”, waarna hij wil trainen voor de Olympische Spelen in Tokio. Jumbo-Visma schrijft niets over een eventuele deelname aan de Tour de France van 26 juni tot en met 18 juli.

Dumoulin, die in 2017 als eerste Nederlander de Ronde van Italië won, heeft onlangs „weer het plezier in het wielrennen” gevonden, staat in de verklaring. In januari besloot hij zijn carrière tijdelijk stop te zetten om na te denken over zijn toekomst. In een video zei Dumoulin te worstelen met de druk en verwachtingen van zijn sponsor, ploeg en familie en niet te weten of hij überhaupt nog wielrenner wilde zijn. Het besluit tot een pauze voelde voor hem als „een rugzak van 100 kilo” die afging.

In april was Dumoulin voor het eerst sinds zijn ingelaste pauze weer te zien bij een wielerkoers, toen hij als toeschouwer aanwezig was bij de Amstel Gold Race. Op dat moment was over zijn toekomstplannen nog niks bekend.

