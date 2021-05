Drie raketten afgevuurd vanuit Libanon in de richting van Israël

Vanuit Libanon zijn drie raketten in de richting van Israëlisch grondgebied gelanceerd. Dat heeft het Israëlische leger donderdag bekendgemaakt en bevestigen Libanese veiligheidsfunctionarissen aan persbureau AP. Mogelijk escaleert het geweld in de regio, dat afgelopen week oplaaide, verder door deze aanval.

De projectielen zouden afgevuurd zijn vanuit Zuid-Libanon en in de Middellandse Zee, voor de kust van Noord-Israël, terecht zijn gekomen. Volgens internationale persbureaus en Israëlische media zijn er geen slachtoffers gevallen en is geen sprake van schade. Het is niet bekend wie de raketten heeft afgevuurd.

Deze week escaleerde het geweld tussen het Israëlische leger en de Palestijnse Hamasbeweging. Hamas zou volgens het Israëlische leger zeker 1.750 raketten hebben afgevuurd op Israëlische steden en het leger van Israël heeft op zijn beurt honderden luchtaanvallen in het noorden van de Gazastrook uitgevoerd. Zeker honderd inwoners van Gaza zouden daarbij zijn omgekomen, aldus het Gezondheidsministerie van Gaza. Aan de Israëlische kant zouden zeven dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het is de ernstigste geweldsuitspatting in de regio sinds de Gazaoorlog in 2014.

