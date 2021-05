Chauffeur Israël ernstig verwond op straat, Netanyahu veroordeelt ‘lynchpartijen’

Een vermoedelijk Palestijnse chauffeur is woensdagavond in een voorstad van Tel Aviv uit zijn auto gesleurd en zwaar mishandeld door een groep Israëlische mannen. Dat melden internationale persbureaus. Het incident werd door omstanders gefilmd en te zien is hoe de man wordt geschopt tot hij bebloed en bewegingloos op de grond ligt.

Ondanks de in Israël uitgeroepen noodtoestand en avondklok braken er woensdagnacht hevige gevechten uit tussen Palestijnse en Israëlische inwoners in verschillende steden. De chauffeur werd aangevallen in Bat Jam. Volgens persbureau AP trok een ultranationalistische Israëlische menigte daar door de straten en vernielde een ijswinkel van Arabische eigenaren. Het slachtoffer reed langs en werd uit zijn auto getrokken en in elkaar geslagen omdat de menigte veronderstelde dat het een Arabier was. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. In de kuststad Akko werd volgens Israëlische media een 30-jarige Joodse man ernstig verwond door een groep Arabieren. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

„Niets rechtvaardigt het lynchen van Arabieren die tussen Joden wonen, en niets rechtvaardigt het lynchen van Joden die onder Arabieren wonen. We zullen dit niet accepteren en de controle in de steden terugkrijgen,” zei premier Benjamin Netanyahu in een reactie op het geweld.

Luchtaanvallen

De militante islamitische organisatie Hamas heeft vanuit de Gazastrook woensdagnacht weer tientallen raketten afgeschoten op Israëlische steden waaronder Tel Aviv. Het Israëlische luchtafweersysteem heeft de meeste explosieven onderschept. Bij zonsopgang op donderdag begon Israël opnieuw een luchtaanval op Gaza. In het centrum van de stad Gaza is onder meer een zes verdiepingen hoge woonflat opgeblazen. Het is op dit moment niet bekend of daarbij mensen zijn omgekomen.

Sinds het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden maandag escaleerde zijn zeker 67 inwoners van Gaza om het leven gekomen en zeven slachtoffers gevallen in Israël. De Palestijnse militanten hebben zeker 1.200 raketten afgeschoten en het Israëlische leger heeft honderden luchtaanvallen uitgevoerd in het noorden van de Gazastrook. Het is de ernstigste geweldsuitspatting in het gebied sinds de Gazaoorloog in 2014.