ADO Den Haag en VVV Venlo degraderen na verlies

ADO Den Haag en VVV Venlo degraderen van de Eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie. Beide clubs verloren donderdagmiddag hun wedstrijden. ADO verloor met 1-4 van Willem II, VVV leed een 3-1 nederlaag tegen Ajax. RKC Waalwijk heeft de eigen plek in de Eredivisie met een 2-1 winst op FC Twente nagenoeg veilig gesteld.

PSV mag komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid meedoen aan de voorronden van de Champions League. De club won donderdag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen eenvoudig. PSV versloeg PEC Zwolle met 4-2.

Daarentegen ontbreekt AZ komend seizoen hoogstwaarschijnlijk in de hoogste Europese voetbaltoernooi. De Alkmaarders hadden donderdag op de voorlaatste speeldag moeten winnen bij FC Groningen om kans te houden op de tweede plek, maar dat lukte niet. Het bleef 0-0. (ANP)

Dertien jaar

ADO Den Haag verdwijnt na dertien jaar uit de Eredivisie. De club staat onderaan de ranglijst met 22 punten. VVV heeft één punt meer. De club moet nu na vier jaar in de hoogste afdeling terug naar de Keuken Kampioen Divisie. Zowel ADO als VVV ontsloeg dit seizoen met respectievelijk Aleksandar Rankovic en Hans de Koning de hoofdtrainer. Hun opvolgers Ruud Brood en Jos Luhukay slaagden er niet in degradatie te voorkomen.

ADO Den Haag had de laatste twee competitiewedstrijden, tegen Feyenoord en PEC Zwolle, gewonnen en daarmee weer wat hoop gekregen op een langer verblijf in de Eredivisie. Tegen Willem II, dat ook strijdt tegen degradatie, ging echter alles mis voor ADO. Bij rust stond het al 3-0 voor Willem II, via doelpunten van Vangelis Pavlidis (twee) en Kwasi Wriedt. Tussendoor miste Abdenasser El Khayati een strafschop namens de thuisclub. Halverwege het duel werden buiten het stadion tientallen supporters aangehouden, omdat ze geen gehoor gaven aan het bevel om te vertrekken.

FC Emmen versloeg sc Heerenveen met 3-1, maar staat door de zege van Willem II nog steeds op de zestiende plaats. De Tilburgers hebben 1 punt meer. De ploeg die als zestiende eindigt, moet volgende week de play-offs om promotie/degradatie in. RKC Waalwijk behield 3 punten voorsprong op FC Emmen door FC Twente met 2-1 te verslaan. Het doelsaldo van RKC is een stuk minder slecht dan dat van Emmen en Willem II. FC Emmen speelt zondag op de laatste speelronde uit tegen VVV, Willem II ontvangt Fortuna Sittard en RKC neemt het in De Kuip op tegen Feyenoord.