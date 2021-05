17 migranten verdronken voor Tunesische kust

Voor de kust van Tunesië zijn donderdag zeventien migranten verdronken, nadat een boot die hen naar Europa probeerde te vervoeren was gezonken. Twee migranten werden levend uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Dat heeft het Tunesische Rode Kruis bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus.

Een boot van de Tunesische marine redde voor de kustplaats Zarzis twee vrouwen uit Nigeria die zeiden dat hun opblaasbare boot was gezonken met negentien mensen aan boord. Dat heeft een woordvoerder van het Tunesische ministerie van Defensie aan persbureau AP laten weten. Volgens overlevenden was de boot zondag uit Libië vertrokken en begaf de motor het op zee. Zarzis ligt ongeveer zeventig kilometer van de Libische grens.

De verongelukte boot van donderdag is zeker al de vierde die de afgelopen maanden voor de kust van Tunesië is gezonken. In maart kwamen zeker 39 vluchtelingen om toen twee bootjes kapseisden. De Verenigde Naties zeggen dat er dit jaar in de Middellandse Zee al zeker driehonderd migranten zijn omgekomen bij hun oversteek naar Europa.