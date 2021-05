Wat zijn de vakantiekansen voor Nederlanders in …?

Italië: Welkom vanaf 15 mei, alleen Sardinië en Aosta staan nog niet op code ‘geel’

Toeristische ansichtkaarten in Rome, Italie.Foto Sem van der Wal/ANP

Vanaf 15 mei mogen alle EU-burgers met een onofficieel coronapaspoort Italië weer in, en daarbinnen vrij reizen. Dat betekent dat je niet meer in quarantaine hoeft, maar wel moet wel kunnen laten zien dat je a) volledig ingeënt bent, b) recentelijk (maximaal 48 uur geleden) een negatieve sneltest hebt gehad, c) minder dan zes maanden geleden bent genezen van Covid-19 óf d) langer dan zes maanden geleden bent genezen van Covid-19 maar dan met een negatieve recente test erbij. Vrijwel alle Italiaanse regio’s staan momenteel op ‘geel’, op populaire vakantiebestemmingen als Sardinië en Aosta na.

Hotels zijn open. De parken zijn open het openbaar vervoer rijdt gewoon. De strandtenten gaan vanaf 15 mei weer open, de openbare stranden zijn alweer toegankelijk, voor buiten eten geldt dat het afgelopen moet zijn voor de avondklok ingaat. Dat is nu om tien uur ’s avonds, maar verwacht wordt dat hij op korte termijn wordt verlaat naar elf uur of twaalf uur. Pretparken zouden in principe op 1 juli open moeten gaan, maar mogelijk wordt dat eerder. De zwembaden gaan deze week alweer open.

Kapjes zijn nog steeds verplicht buiten, en verder geldt een 1-meter-afstandregel.

Marc Leijendekker is correspondent in Rome.

Spanje, Portugal en Marokko: Zonder coronatest naar de Balearen, voor de rest van Spanje is nog wel een test vereist

Een Nederlands café in de Spaanse badplaats Benidorm. Foto Bart Hoogveld/ANP

Na een alarmfase van een half jaar is op 9 mei in Spanje de nationale lockdown opgeheven. Dat betekent in de praktijk dat er binnen de landsgrenzen weer vrij kan worden gereisd tussen de zeventien autonome regio’s. Dezelfde regio’s bepalen nu zelf grotendeels hun eigen coronabeleid. Zo heeft de ene regio, zoals Valencia, nog wel een avondklok en de andere, zoals Madrid, niet meer.

Nederlanders kunnen zonder test naar de Balearen (Ibiza, Mallorca, Menorca en Formentera) reizen. Voor de rest van het land zijn bij binnenkomst nog wel coronatesten vereist. Overal in Spanje is het dragen van mondkapjes verplicht. Ook lopend op straat of in het park.

Nederlanders hoeven na een vakantie in Portugal niet meer in quarantaine. Andersom is dat nog wel het geval. Sinds 1 mei is de grens tussen Portugal en Spanje weer open voor verkeer. Reizen naar Marokko is vooralsnog vrijwel onmogelijk. Het vliegverkeer voor toeristen ligt tot 10 juni stil. En al meer dan een jaar varen er geen veerboten van Spanje naar het Noord-Afrikaanse land. Het is nog maar zeer de vraag of honderdduizenden Europese Marokkanen dit jaar in de zomer de gebruikelijke ‘grote oversteek’ kunnen maken.

Koen Greven is correspondent in Madrid.

Frankrijk nodigt toeristen enthousiast uit om het land vanaf 9 juni weer te komen ‘ontdekken’

Een ANWB-monteur repareert een busje van een vakantieganger in Frejus, Frankrijk. Foto Bart Maat/ANP

Frankrijk wil zijn toeristen terug en dat mag geweten worden. Op 19 mei wordt een campagne met een prijskaartje van 10 miljoen euro gelanceerd om vooral de Europeanen te overtuigen om deze zomer opnieuw voor Frankrijk te kiezen. De Engelstalige slogans: #whatreallymatters en #explorefrance.

Anders dan vorig jaar, toen de onzekerheid overheerste, is er nu een draaiboek. Op 9 juni gooit Frankrijk in principe zijn grenzen open en zijn buitenlandse toeristen opnieuw welkom. Tegen die tijd zijn ook de cafés en restaurants open, zowel binnen als buiten, en mogen musea, theaters en bioscopen opnieuw bezoekers ontvangen. Alleen discotheken blijven tot nader order dicht.

Om de terugkeer van de toeristen in goede banen te leiden mikt Frankrijk net als andere Europese landen op het coronapaspoort, de pass sanitaire. Deze week heeft de Assemblée na wat strubbelingen ingestemd met het principe van het coronapaspoort.

Gehoopt wordt dat half juni een uniform Europees systeem op basis van QR-codes klaar is. In afwachting daarvan gaat Frankrijk alvast de eigen #Tousanticovid-app gebruiken. Er zijn drie criteria: een vaccinatiebewijs, een certificaat dat men Covid-19 heeft gehad en ervan hersteld is, of een recente negatieve PCR-test. Het kan ook zonder de app, door een papieren bewijs voor te leggen voor een van de drie criteria.

Het coronapaspoort kan ook gevraagd worden om toegang te krijgen tot evenementen zoals muziekfestivals waar meer dan duizend personen aanwezig zijn. Maar de pas is niet verplicht in de openbare ruimte, in de horeca of in winkels.

Frankrijk experimenteert nu al met het coronapaspoort op vluchten naar Corsica en de Franse overzeese gebieden. Het is de bedoeling dat het systeem in juni wordt uitgebreid naar Europese vluchten en treinen.

Onduidelijk is nog of het coronapaspoort ook systematisch zal worden geëist voor wie met de auto Frankrijk binnenrijdt. Tijdens de laatste lockdown waren verplaatsingen binnen Frankrijk beperkt tot tien kilometer rond de woonplaats maar controles waren zeldzaam. Vermoedelijk zal men ook deze zomer vooral met steekproeven werken.

Gert Van Langendonck is correspondent in Parijs.

Turkije en Griekenland hopen op een bruisend zomerseizoen – daarom ging voor de Turken zelf alles eerder dicht

Een pakezel in de smalle straatjes van Molivos, Griekenland. Lex van Lieshout

Na een strikte lockdown van drie weken gaat Turkije aan het einde van de Ramadan op 17 mei weer open. Althans, dat is het plan. De regering had het land grotendeels op slot gegooid om het komende toerismeseizoen te redden. Want Turkije had een van de grootste corona-uitbraken ter wereld, met dagelijks zo’n 60.000 nieuwe besmettingen. Dit is nu gedaald naar zo’n 15.000 en moet uitkomen onder de 10.000. Dan zullen de cafés en restaurants weer opengaan, belooft de regering. De maatregelen worden elke week opnieuw tegen het licht gehouden.

Toeristen wáren de afgelopen tijd overigens al welkom, mits ze een negatieve test of vaccinatie hebben (al kwamen die slechts mondjesmaat vanwege de enorme besmettingsaantallen). Hotels en toeristische attracties waren gewoon open. Het leidde tot scheve gezichten bij veel Turken, die zelf niks mochten. ‘Turkey Unlimited. Now available without Turks’, luidde de spottende slogan van een nepadvertentie die grif werd gedeeld op sociale media.

Ook Griekenland heeft enkele weken geleden al zijn grenzen geopend voor veel buitenlandse toeristen van buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee was het eerder dan veel andere Europese landen. Het is een gok, want de ziekenhuizen in Griekenland blijven vol en driekwart van de bevolking is nog niet gevaccineerd. Maar net als in Turkije vormt de toerismesector een belangrijk deel van de Griekse economie. En beide landen kunnen zich niet nog zo’n rampjaar als vorig jaar veroorloven. De afgelopen weken zijn veel maatregelen al versoepeld, en zijn bars en restaurants weer geopend. Vanaf 14 mei kunnen alle buitenlandse toeristen met een negatieve coronatest of een vaccin weer genieten van de Griekse eilanden, zonder eerst in quarantaine te hoeven.

Toon Beemsterboer is correspondent in Istanbul.

In Duitsland zijn de regels voorlopig zo veranderlijk als het weer in april

‘In de zomer liggen de pensionado’s op het strand terwijl de jeugd zit opgehokt.’ Zo klinken afgunstige tegenstanders van het vaccinatiepaspoort en bijbehorende privileges. In Duitsland mogen de volledig gevaccineerden sinds deze week zonder test of afspraak winkelen, avondklokken in de wind slaan, contactbeperkingen negeren en vrij reizen. En natuurlijk zijn het vooral ouderen die twee doses hebben gekregen en nu aan de boemel mogen. In Duitsland heeft 33 procent van de bevolking een eerste dosis gekregen, 9,6 procent is volledig ingeënt.

Tot nu toe strekken de privileges zich officieel niet uit tot buitenlandse vakantiegangers mét vaccinatiepaspoort, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Nu nog geldt Nederland als een van de weinige Europese landen als ‘Hochinzidenzgebiet’, een treetje hoger nog dan een ‘risicogebied’. Dat betekent voor Nederlanders dat een negatieve coronatest verplicht is, plus quarantaine, waarvan de duur per deelstaat verschilt. Bovendien mogen hotels op dit moment geen buitenlandse toeristen ontvangen; in sommige deelstaten zijn wel toeristische overnachtingen geoorloofd voor inwoners van de deelstaat of ook daarbuiten.

Eenmaal in Duitsland zijn de regels veranderlijk als aprilweer. Volgens de ijzeren ‘Notbremse’ hangt alles af van de incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per week). Als die boven de 100 ligt, is er een avondklok en mogen winkels alleen op afspraak en met een negatieve test worden bezocht. Als de incidentie onder de 100 ligt, mogen terrassen en musea openen. Ondernemers houden die incidentie dus nauwlettend in de gaten; door de harde grens kan het voorkomen dat een winkel of terras drie dagen open mag, daarna weer moet sluiten, vijf dagen later weer open mag, enzovoorts.

Nynke van Verschuer is correspondent in Berlijn.