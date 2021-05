VN-gezant Midden-Oosten vreest voor ‘totale oorlog’ na geweld Gazastrook

De speciale gezant van de Verenigde Naties voor het vredesproces in het Midden Oosten Tor Wennesland heeft dinsdag zijn zorgen uitgesproken over het geëscaleerde geweld in Israël en de Gazastrook. De Noorse diplomaat schreef op Twitter dat hij vreest voor een „totale oorlog” als de strijdende partijen de beschietingen niet staken. Woensdag komt de Veiligheidsraad van de VN bijeen voor een spoedberaad over de situatie in de regio.

In een eerdere ontmoeting bereikten de landen in de Veiligheidsraad geen akkoord over een gezamenlijke verklaring. Voorafgaand aan de ontmoeting schreef Wennesland dat de leiders aan beide kanten „verantwoordelijkheid voor de-escalatie” moeten nemen. „De prijs voor de oorlog in Gaza is verwoestend en wordt betaald door de gewone mensen”, schreef hij.

Het dodental in Gaza is inmiddels opgelopen tot 35. Onder hen zouden tien kinderen zijn. Ook zeggen Palestijnse autoriteiten dat er tweehonderd gewonden zijn gevallen. Aan kant van Israël zouden drie doden zijn gevallen. Intussen zijn de beschietingen in de nacht van dinsdag op woensdag doorgegaan. In Gaza stortte een woontoren van dertien verdiepingen in nadat het was getroffen door de aanhoudende Israëlische luchtaanvallen. Andersom zegt de militante beweging Hamas tweehonderd raketten richting Israël te hebben geschoten.

Noodtoestand in Lod

De gevechten tussen Hamas en Israël zijn de hevigste sinds 2014. Al enkele dagen groeiden de spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen nadat tientallen Palestijnse gezinnen hun huis uitgezet dreigden te worden om Joodse kolonisten te kunnen vestigen. Rondom de Al-Aksamoskee in Jeruzalem kwam het tot rellen tussen Palestijnen en Israëlische ordetroepen, waarna op maandag de eerste beschietingen begonnen.

Ook in andere steden in Israël zijn Palestijnen de straat opgegaan om te demonstreren. In de stad Lod, nabij Tel Aviv, is de noodtoestand uitgeroepen nadat er volgens Israëlische media drie synagogen in brand waren gestoken. Inwoners voor Arabische afkomst zouden er voor rellen zorgen. De Israëlische regering heeft ordetroepen uit andere steden naar Lod overgeplaatst om de onrust de kop in te drukken.