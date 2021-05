Vijf jaar cel voor bekendste transgenders van Kameroen

Kameroens bekendste transgenders moeten vijf jaar de cel in. Shakiro en Patricia, twee vrouwen geboren als Loic Njeukam en Roland Mouthe, werden op 8 februari gearresteerd terwijl ze zaten te eten in een restaurant in Douala, de grootste stad van Kameroen.

Naast „poging tot homoseksualiteit” werden ze dinsdag door de rechtbank veroordeeld voor „openbaar onfatsoen”. Ook zouden ze geen identiteitsbewijs op zak hebben gehad. De twee krijgen de (maximale) gevangenisstraf van vijf jaar. Als ze de daarbij opgelegde boete van omgerekend 305 euro per persoon niet betalen, komt daar nog een jaar bovenop.

„Dit is een politieke uitspraak”, zei Alice Nkom, een van hun advocaten dinsdag tegen Reuters. Ze zegt in hoger beroep te gaan. Eerder in het proces stelde de 76-jarige Nkom, die zich al decennialang inzet voor homoseksuelen in Kameroen, dat de daad zelf – uit eten gaan in vrouwenkleding – niet strafbaar is. Homoseksueel of transgender zijn ook niet, het uitvoeren van een seksuele daad wel. Nkom: „Dit is een schaamteloze schending van de mensenrechten. Ze moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.”

Internetsensatie

De vastgezette Shakiro is in Kameroen een internetsensatie. Op Facebook wordt ze gevolgd door meer dan honderdduizend mensen. Ze praat op Facebook en YouTube openlijk over haar seksualiteit en deelt video’s van transgender sekswerkers die niet betaald zijn door klanten.

De gevangenisstraf die Shakiro en Patricia kregen opgelegd, staat niet op zichzelf. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn seksuele minderheden in Kameroen de afgelopen tijd vaker de dupe geworden van geweld en arrestaties.

De politie van Kameroen zou gericht operaties uitvoeren op plekken waar homoseksuelen samenkomen. Zo zijn er sinds mei vorig jaar meer dan zestig mensen meegenomen tijdens invallen bij hiv- en aids-organisaties.

„We hebben gedocumenteerd hoe de politie lhbti’ers arresteert, mishandelt, bedreigt en soms onderwerpt aan vernederende anale onderzoeken, die geen enkele wetenschappelijke waarde hebben”, zei Ilaria Allegrozzi, onderzoeker van Human Rights Watch (HRW), vorige maand.

Die ‘anale onderzoeken’ worden als bewijslast ingezet tijdens processen. Uit angst voor mishandeling of vervolging voelen veel Kameroense lhbti’ers zich genoodzaakt om in de schaduwkant van de samenleving te leven.

Een 22-jarige Kameroense transvrouw die kortgeleden werd aangehouden, vertelde aan HRW dat de politie haar „de duivel” noemde en benadrukte dat ze „geen mens” kan zijn. Ook moest ze toezien hoe voor haar ogen een andere transvrouw door een agent in het gezicht werd geslagen.

Lees ook: Prominente homo-activist in Kameroen gemarteld en vermoord

Onduidelijk is waarom juist nu het aantal arrestaties toeneemt. Een mogelijke verklaring: de decriminalisering van homoseksualiteit vorig jaar in buurland Gabon. Mogelijk wil de Kameroense regering de eigen lhbti-gemeenschap duidelijk maken niet open te staan voor dit soort stappen in eigen land.

Terwijl de acceptatie van homoseksualiteit in sommige Afrikaanse landen toeneemt, is het in ongeveer de helft van de landen in de Sub-Sahara nog altijd verboden om homoseksueel te zijn. Dit wordt weggezet als westers fenomeen dat is overgewaaid naar Afrika. In een aantal Afrikaanse landen is de criminalisering van homoseksualiteit evenwel juist overgewaaid uit het westen, meegenomen door onder meer evangelisten.