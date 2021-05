UWV in de fout bij herkeuring WIA-uitkering; 175 gedupeerden melden zich

Bij uitkeringsinstantie UWV hebben zich zeker 175 gedupeerden gemeld voor financiële compensatie. Zij zijn gedupeerd door fouten binnen het UWV bij de herkeuring op hun gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De uitkeringsinstantie erkent woensdag dat „een specifieke groep mensen in de problemen is geraakt door onzorgvuldig handelen”. De slachtoffers ontvingen in de periode tussen 2006 en 2010 een zogenoemde WIA-uitkering. Daarna heeft het UWV fouten gemaakt bij de herbeoordeling, die te lang op zich liet wachten.

Daarna zijn ze volgens het UWV „buiten beeld geraakt” en kregen ze „niet de ondersteuning gehad waar ze recht op hadden”, waardoor een deel moeilijker aan een baan heeft kunnen komen. UWV heeft niet bekendgemaakt hoe het buiten beeld raken precies heeft kunnen gebeuren. De groep verkeerde lang in onzekerheid over de definitieve beoordeling. De WIA is een uitkering voor mensen die door ziekte gedeeltelijk of helemaal niet meer kunnen werken. De regeling compenseert een deel van het oude salaris via een zogeheten WGA-uitkering, als werknemers in de toekomst wel weer (deels) aan de slag kunnen of een IVA-uitkering als dat niet mogelijk is.

Het UWV deed zelfonderzoek en noemt de conclusies daarin „stevig”. De uitkeringsinstantie stelt dat de groep in kwestie ten onrechte niet „als gedupeerden van overheidshandelen” werd beschouwd. „De impact op de levens van deze mensen is groot. Ze zijn vaak in moeilijke situaties beland, emotioneel, sociaal en financieel. Dat heeft ons diep geraakt”, reageert bestuurder Guus van Weelden. Tot dusver hebben zich 175 gedupeerden gemeld, mogelijk neemt dat aantal te komende dagen toe.

Lees ook: Het UWV kan wel even zonder Haagse plannen