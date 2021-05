Tweede Kamer wil hoorzitting met NAM vanwege uitspraken over huisversterkingen

De vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer wil nog voor de zomer een hoorzitting met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over uitspraken van directeur Johan Atema over de huizenversterkingsoperatie in Groningen. Dat melden omroep RTV Oost en het Dagblad van het Noorden woensdag. Wanneer de eerste hoorzitting plaats zal vinden, is nog niet bekend.

Atema kreeg veel kritiek nadat hij vorige week in NRC had gezegd dat slechts vijftig Groningse woningen versterkt hoeven te worden wegens bevingsgevaar, in plaats van de eerder gedachte 26.000 huizen. De versterkingsoperatie zou „niet meer nodig” zijn, omdat de kans op zware bevingen fors is afgenomen en het gebied daardoor veilig genoeg is. Dat zou de NAM veel geld besparen: het versterken van alle 26.000 is een miljardenoperatie. Tot nu toe werd ongeveer de helft van die huizen individueel geïnspecteerd en werden tweeduizend huizen daadwerkelijk versterkt.

PvdA-Kamerlid en lid van de commissie Economische Zaken en Klimaat Henk Nijboer zegt duidelijkheid te willen over hoe de NAM de huisversterkingsoperatie ziet. Ook wil hij NAM-aandeelhouders Shell en Exxonmobil ondervragen. „De agenda van de NAM is voor mij volstrekt helder: zo min mogelijk geld uitgeven aan Groningen”, aldus Nijboer. „Ik wil dat zij duidelijk maken voor de Kamer, voor het land, hoe zij hier in staan.”

Tegen RTV Oost en Dagblad van het Noorden stelde Atema het „jammer” te vinden dat er „onrust is ontstaan over het interview in NRC”. Ook zei hij het getal van vijftig huizen die versterkt moeten worden, niet hebben moeten noemen. „De indruk is daardoor ontstaan dat NAM bestaande afspraken niet wil nakomen. Dat is niet het geval”, aldus Atema. „NAM betaalt volgens afspraak alle kosten voor versterking en schade die het gevolg zijn van gaswinning.”