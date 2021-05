Schattige beestjes fotograferen in New Pokémon Snap

Game New Pokemon Snap Door: Bandai Namco Studios Voor Nintendo Switch € 53.95 ●●●●●

Fotomodus aan en mooie kiekjes maken: je ziet het inmiddels in elke game. Maar ruim twintig jaar terug was fotografiegame Pokémon Snap een verrassing. Het spel, waarin je ‘Pocket Monsters’ alleen op camera hoefde te vangen, kreeg cultstatus.

Ondanks de liefde voor dat spel heeft een opvolger lang op zich laten wachten. De liefhebbers kunnen hun hart ophalen - de basisprincipes van New Pokémon Snap zijn niet anders dan in 1999. In je hovercraft, de Neo One, volg je vaste trajecten door natuurgebieden die overlopen zijn met bijzondere wilde Pokémon. Je fotografeert onderweg bijzonder gedrag en onbekende beestjes. Soms moet je een appel gooien om een Pokémon te lokken, of gebruik je een speciale ‘Illumina-orb’ die flora en fauna laat oplichten om ander gedrag te stimuleren.

Professor Mirror, je mentor, beoordeelt daarna de foto’s voor ‘wetenschappelijk onderzoek’. Zit de Pokémon wel in het midden van de foto? Heb je het gezicht goed op beeld? Doe je genoeg onderzoek, dan verandert het gedrag van de Pokémon en speel je nieuwe gebieden en paden vrij.

Dansen tussen de vonken

Juist dat laatste haalt de onbevangenheid uit dit spel. De verschillende regio’s zijn prachtig en het is lastig om de eerste keer niet met een glimlach om je heen te kijken. Tegen de vijfde keer ben je het wel beu - dit is geen game om lang aan een stuk te spelen.

Zo moet je per Pokémon vier gedragingen fotograferen, maar wat als een aparte handeling geldt wisselt van beestje tot beestje. En hoe wetenschappelijk is een foto van een Pokémon die je net met een stuk fruit bekogeld hebt eigenlijk?

Het is de strop aan een ervaring die magisch kan zijn. Schattige beestjes spelen met elkaar in de bossen, en jij zwaait er je Switch naartoe - pijltjes gebruiken mag, maar hoeft niet - en maakt prachtige kiekjes. Gooi een gloeiende bol de donkere woestijn in, zie hoe de stervormige Pokémon dansen tussen de vonken. New Pokémon Snap staat bol van de betoverende momenten, maar vraagt wel veel geduld.