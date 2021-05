RIVM: verdachte geur Lelystad veroorzaakt door benzine en propeen

De penetrante lucht die zaterdag leidde tot de evacuatie van zo’n 550 bewoners van de wijk de Punter in Lelystad blijkt te zijn ontstaan door een mengsel van chemische stoffen in het rioolwater, waaronder met name benzine en het licht ontvlambare propeen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt de gemeente Lelystad woensdag. Aanvankelijk was het vermoeden dat het ging om een aardgaslek met mogelijk explosiegevaar. Hoe de substantie in het riool terecht is gekomen, is niet bekend.

Omwonenden roken de verdachte geur zaterdagavond vanaf circa 18.00 uur. Na rioolmetingen door de brandweer werden uit voorzorg zestien straten ontruimd. Vervolgens is een monster uit het riool onderzocht door het RIVM. „Duidelijk is dat er stoffen in het riool aanwezig waren die er niet in horen te zitten”, schrijft burgemeester Henry Meijdam (VVD) in een verklaring. „Doordat mensen snel zijn geëvacueerd, konden zij de stoffen vanuit het riool maar relatief kort ruiken en inademen. Om deze reden zijn er geen nadelige gevolgen voor de gezondheid te verwachten.” Bewoners die toch lichamelijke klachten ondervinden, wordt geadviseerd zich te melden bij een huisarts.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de brandweer het riool leeggepompt en doorgespoeld. De laatste bewoners mochten zondagavond weer naar huis. Zij werden verzocht hun huis goed te ventileren en toilet en afvoerputjes goed door te spoelen. De politie onderzoekt momenteel hoe de stoffen in het riool zijn beland.