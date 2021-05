Raad van Europa beschuldigt Griekenland van ‘pushbacks’ migranten

Griekenland moet een einde maken aan het illegaal terugsturen van migranten aan zijn (zee)grenzen met Turkije. Dat schrijft de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, in een woensdag openbaar gemaakte brief aan enkele Griekse ministers. De kustwacht zou migranten „op grote schaal” deporteren, zonder identificatie of mogelijkheid op asiel. Dat is volgens de commissaris „duidelijk onverenigbaar met de mensenrechtenverplichtingen van Griekenland”.

Volgens internationale afspraken moeten migranten die de Griekse wateren bereiken in staat worden gesteld asiel aan te vragen, een fundamenteel mensenrecht. Mijatovic heeft bij de Griekse ministers aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van illegaal ‘terugduwen’. Ook signalen van fysieke en verbale mishandelingen door de kustwacht dienen daarin meegenomen te worden.

De aantijgingen zijn onder meer gebaseerd op informatie van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die stelt dat de Griekse autoriteiten afgelopen jaar ruim honderd keer hebben voorkomen dat boten met migranten een Grieks eiland zouden bereiken. In het eerste kwartaal van dit jaar zou dit twintig keer zijn gebeurd. De migranten zouden vervolgens op reddingsbootjes zijn overgeplaatst en teruggeduwd richting Turkije, waarmee hun leven volgens de Raad ernstig in gevaar is gebracht.

‘Ondermaatse levensomstandigheden’

De commissaris schrijft verder over „ondermaatse” levensomstandigheden in overbevolkte asielzoekerskampen op de Griekse eilanden. Tegen persbureau Reuters zegt ze woensdag dat een 28-jarige Somalische man op het eiland Chios afgelopen week is overleden aan een longaandoening - zijn lichaam zou onder de rattenbeten hebben gezeten.

In een reactie op de brief, die anderhalve week geleden is verstuurd, stellen de Griekse ministers dat de beschuldigingen zijn onderzocht en dat ze „grotendeels ongegrond” zijn verklaard. „De maatregelen van de Griekse autoriteiten aan onze grenzen worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de internationale verplichtingen van het land”, aldus de bewindslieden. Zij stellen bovendien dat de Griekse veiligheidsdiensten sinds de Europese asielzoekerscrisis in 2015 duizenden migranten hebben gered.

