Politie treft levenloos lichaampje pasgeboren baby aan in Wernhout

In het Noord-Brabantse Wernhout is woensdag aan het einde van de middag een stoffelijk overschot aangetroffen van een pasgeboren baby. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De politie kreeg om 17.30 uur een melding van iemand die iets verdachts had gezien.

Volgens Omroep Babant lag de baby in een groene vuilniszak naast een afvalbak in een bungalowpark bij de Kleine Heistraat. Toen een voorbijganger deze wilde opruimen, trof die het kind aan. De politie heeft een onderzoek geopend naar de zaak. Daarbij is een groot deel van het park afgezet.

Het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA) meldde onlangs op NPO Radio 1 dat het aantal gevonden en geregistreerde dode baby’s in de afgelopen twintig jaar iets is teruggelopen van zestig naar zo’n veertig tot vijftig per jaar. Het kan zo zijn dat het aantal in werkelijkheid hoger ligt, omdat sommige kinderen niet gevonden worden.