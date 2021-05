Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk mist definitief EK voetbal

Virgil van Dijk speelt komende zomer niet mee met het Nederlands elftal op het EK voetbal. Dat heeft de aanvoerder van Oranje woensdag bekendgemaakt in een interview op de website van zijn club Liverpool. Van Dijk moest in oktober worden geopereerd wegens een zware knieblessure en is daarvan niet op tijd hersteld om in juni te kunnen deelnemen aan het EK.

De centrale verdediger spreekt in het interview van een zwaar maar juist besluit. „Het moge duidelijk zijn dat ik erg ontdaan ben dat ik het EK moet missen”, zegt Van Dijk. „Maar de dingen zijn zoals ze zijn geweest en ik moet het accepteren - we moeten het allemaal accepteren. Ik denk dat de beslissing om niet te gaan de juiste is in het grote geheel van dingen. Het is moeilijk, maar ik heb er vrede mee.”

Van Dijk raakte op 17 oktober geblesseerd in een competitiewedstrijd van zijn club Liverpool tegen Everton, toen doelman Jordan Pickford onbesuisd zijn doel uitkwam en de Nederlander hard raakte. Al snel was duidelijk dat het om een ernstige blessure aan de kniebanden ging, waarvoor een maandenlang hersteltraject nodig was. Van Dijk deelde de afgelopen maanden geregeld video’s van zijn hersteltrainingen op sociale media, wat de hoop aanwakkerde dat hij het EK mogelijk nog zou halen. Van Dijk gaat in plaats daarvan de komende maanden de laatste fase van zijn revalidatie in en hoopt dat hij op tijd fit is voor de voorbereiding van Liverpool op het nieuwe voetbalseizoen.

Het Nederlands elftal speelt zijn eerste wedstrijd op het EK tegen Oekraïne op zondag 13 juni. Vervolgens komt Oranje in de groepsfase uit tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).