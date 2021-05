Niet De Graafschap maar Go Ahead Eagles promoveert naar Eredivisie

Go Ahead Eagles is woensdagavond laat gepromoveerd naar de Eredivisie. De formatie uit Deventer eindigde als tweede in de Keuken Kampioen Divisie, na een overwinning (0-1) bij Excelsior.

De Graafschap, vooraf de grootste kanshebber, verspeelde de voorsprong op Go Ahead door op eigen veld gelijk te spelen tegen Helmond Sport (0-0). Eagles promoveerde daardoor op basis van een beter doelsaldo.

De spelers van Go Ahead wachtten op het veld van Excelsior ruim een uur op de afloop van de wedstrijd van De Graafschap. In Doetinchem was wegens noodweer het duel lange tijd stilgelegd.

Bas Kuipers maakte in de 82e minuut het winnende doelpunt voor Go Ahead Eagles. Het duel in Doetinchem was op dat moment nog niet eens hervat. In Doetinchem zette De Graafschap onmiddellijk aan voor een groot offensief, maar miste aanvankelijk kans op kans. In het tweede deel werd het spel van de formatie van trainer Mike Snoei steeds gehaaster en onzorgvuldiger.

Het was de tweede keer in enkele dagen dat De Graafschap de kans op promotie liet liggen. Eind vorige week deden de Doetinchemmers dat al door gelijk te spelen bij Jong Ajax. Eerder al promoveerde kampioen Cambuur al naar de Eredivisie.

Coach Van Wonderen kan het amper geloven

Trainer Kees van Wonderen van Go Ahead Eagles stond 50 minuten lang op het veld van Excelsior te wachten op het resultaat De Graafschap - Helmond Sport. Toen dat (0-0) gunstig uitviel en de Deventenaren promoveerden naar de Eredivisie als nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie was de coach even stil. „Dit is bizar.”

Terwijl het duel in Doetinchem wegens noodweer werd onderbroken won Go Ahead bij Excelsior (0-1). Daarna begon het wachten. „50 minuten hebben we hier gestaan en nu zijn we gepromoveerd”, zei Van Wonderen bij ESPN. „Ik kan het amper geloven. Het is ongelooflijk dat het daar gelijk blijft en het is ongelooflijk dat wij na zo’n moeilijk jaar tweede worden.”

„We hebben veel tegenslagen gehad en door te promoveren het onmogelijke gepresteerd”, vervolgde Van Wonderen.

Volksfeest in Deventer

In het centrum van Deventer is woensdagavond laat een waar volksfeest losgebarsten met supporters van Go Ahead Eagles, nadat duidelijk was geworden dat de club promoveert naar de eredivisie. De inmiddels duizenden fans scanderen leuzen, zingen en zwaaien met vlaggen. Ook wordt er muziek afgespeeld en vuurwerk afgestoken. Coronaregels worden niet nageleefd.

De politie is aanwezig met meerdere voertuigen, waaronder gepantserde politiebusjes. Eerder woensdag liet de gemeente weten niet op te treden tegen feestende supporters, mocht de club promoveren. De redenering is dat een grote groep uitzinnige fans zich niet laat sturen. Er werd al verwacht dat er een feestje kon ontstaan in de binnenstad.

ME grijpt in bij stadion De Graafschap

Na het mislopen van promotie is het nog enige tijd onrustig geweest bij stadion de Vijverberg. Fans gooiden met zwaar knalvuurwerk en bleven na de wedstrijd tegen Helmond Sport hangen bij het stadion. De ME heeft opgetreden. Ook zijn er in de buurt van het stadion vernielingen aangericht.

De spelersbus van Helmond Sport werd enige tijd opgehouden, maar kon uiteindelijk toch vertrekken. Medewerkers moesten voor hun eigen veiligheid binnen of rondom het stadion blijven. Vorige week vrijdag ging het al mis bij de Vijverberg, waar onder meer een persfotograaf werd mishandeld. (ANP)