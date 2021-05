Met akelige kiespijn kon ik snel bij mijn tandarts terecht. Het werd een wortelkanaalbehandeling.

Mondkapje af en met een klem in de kaken werd er een uur lang geboord, gemeten, gevijld, gefotografeerd, ontsmet en geplombeerd, alles van luisterrijk commentaar voorzien door mijn ervaren en deskundige tandarts.

Na afloop kwam ik ietwat dizzy overeind.

„Het was een leuke behandeling”, zei de tandarts.

