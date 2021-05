Journalisten en hulpverleners mogen zonder restricties naar terreurgebied blijven gaan

Journalisten en hulpverleners zullen niet strafbaar zijn als ze voor hun werk naar terroristisch gebied afreizen. Ook hoeven ze daarvoor geen toestemming te vragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, zo heeft demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) woensdag bekendgemaakt. Voor de twee beroepsgroepen wordt een strafuitsluitingsgrond geïntroduceerd in een in september 2019 door de Tweede Kamer aangenomen wet.

Die wet regelt dat het strafbaar wordt af te reizen naar gebieden die onder controle van een terroristische organisatie staan, maar maakte in eerste instantie geen uitzondering voor humanitaire hulpverleners en journalisten. Zij moesten volgens de aangenomen wet speciale toestemming vragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om toch te werken in terreurgebieden. Critici, onder wie tientallen hoofdredacteuren en journalisten, stelden dat het werk in terreurgebieden daarmee nog gevaarlijker zou worden dan het al was, omdat ze op die manier vervolging riskeren.

Grapperhaus zegt mede door kritiek vanuit het parlement, journalisten en hulpverleningsorganisaties besloten te hebben om de wet voor de twee beroepsgroepen aan te passen. „Het is cruciaal dat humanitaire hulpverleners en journalisten hun belangrijke werk in alle gebieden in de wereld kunnen doen”, aldus de minister. De aanpassing van de wet moet volgens Grapperhaus de „onafhankelijkheid en neutraliteit” van hulpverleners en journalisten waarborgen. „Die kunnen noodzakelijk zijn voor een goede en veilige uitoefening van hun werk.”

Lees meer over de betreffende wet: Mag pers straks niet naar terreurgebied?