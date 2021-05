Hof: Air France en Airbus moeten terechtstaan voor vliegramp in 2009

Luchtvaartmaatschappij Air France en vliegtuigbouwer Airbus moeten terechtstaan voor hun rol bij een dodelijke vliegramp in 2009. Dat heeft het gerechtshof van Parijs woensdag bepaald. De bedrijven moeten volgens het hof vervolgd worden voor de doodslag op de 228 inzittenden die bij de crash om het leven kwamen. Dat meldt het Franse persbureau AFP woensdag. Na de uitspraak liet Airbus vrijwel meteen weten in beroep te gaan. Air France doet mogelijk hetzelfde.

Vlucht AF447 was in het voorjaar van 2019 onderweg vanuit Rio de Janeiro naar Parijs. Volgens onderzoekers raakten de piloten gedesoriënteerd door de bevroren snelheidssensoren van de Airbus A330, wat er uiteindelijk toe leidde dat het vliegtuig crashte in de Atlantische Oceaan. Volgens de aanklagers waren de piloten van Air France onvoldoende op deze situatie voorbereid, waardoor het bedrijf indirect verantwoordelijk zou zijn. Met de uitspraak van woensdag is een eerder oordeel van een lagere rechter vernietigd. In 2019 besloot deze de bedrijven niet te vervolgen.