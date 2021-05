Hitchcock-acteur Norman Lloyd op 106-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur Norman Lloyd is dinsdag op 106-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Dat heeft zijn vriend en producent Dean Hargrove dinsdag bevestigd aan het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety. Lloyd speelde in films zoals Saboteur (1942) van de Britse filmregisseur Alfred Hitchcock en series zoals St. Elsewhere (1982-1988).

Lloyd werd geboren in 1914 in een joods gezin in New Jersey met de naam Norman Perlmutter. Al jong begon hij met zingen en dansen en hij maakte zijn debuut op Broadway toen hij twintig was. In de jaren die volgden speelde hij vooral in het theater, onder andere in stukken van regisseur Orson Welles. In 1937 richtte Lloyd samen met Welles en acteur en producent John Houseman het gezelschapstheater Mercury Theater op in New York. Hij werkte ook korte tijd in Hollywood, om uiteindelijk weer terug te keren in New York. Daar werkte hij voor het eerst samen met de beroemde regisseur Hitchcock. Zo speelde hij in de films Saboteur en Spellbound (1945).

Hierop volgden nog vele theaterstukken, films en series. Door de decennia heen werkte Lloyd samen met bekende namen uit de filmindustrie, zoals Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jean Renoir, Martin Scorsese en Judd Apatow. In de laatste dertig jaar van zijn leven verscheen Lloyd nog in series en films zoals Star Trek: The Next Generation (1993), In Her Shoes (2005), Modern Family (2010) en Trainwreck (2015).

Zijn goede vriend Hargrove herinnerde zich het geheim dat Lloyd altijd deelde voor het leiden van zijn lange en grotendeels ziektevrije leven. „Dat geheim was ‘het vermijden van onaangename mensen’”, aldus Hargrove tegenover Variety. De vrouw van de Hollywood-veteraan, Broadway-actrice Peggy Craven Lloyd, overleed in 2011, kort nadat zij hun 75-jarige huwelijk vierden. Lloyd laat twee kinderen achter.