Hamas: topcommandanten omgekomen bij beschietingen en bombardementen

De Palestijnse Hamas-beweging heeft woensdag in een verklaring bevestigd dat meerdere hoge commandanten zijn omgekomen bij beschietingen en bombardementen, zo meldt persbureau Reuters. Volgens Hamas is daarbij ook de militaire baas van Gaza-stad omgekomen. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet stelde dat zeker vier belangrijke leiders zijn gedood. Ook is een Israëlische militair omgekomen door een Hamas-raket, meldt het leger woensdag. Sinds het geweld tussen Israël en Hamas op maandag escaleerde, zijn tot dusver 53 mensen omgekomen, het merendeel Palestijnen.

Het Israëlische leger stelt dat de Palestijnen sinds maandag ruim duizend raketten richting Israël hebben gevuurd. Het geweld is een reactie op de protesten aan Palestijnse zijde tegen mogelijke huisuitzettingen in het door Israël bezette deel van Oost-Jeruzalem. Veertien Palestijnse families dreigen hun huis te moeten verlaten, waarvan vier acuut, om plaats te maken voor Joodse kolonisten. Na de geweldsescalatie overheersen bombardementen en raketaanvallen beide kanten van het hek tussen Israël en de Gazastrook. Scholen zijn in beide delen gesloten en grote bijeenkomsten verboden; bewoners is verzocht onder te duiken in schuilkelders.

„Dit is nog maar het begin”, waarschuwde premier Benjamin Netanyahu in een verklaring. Kort daarna werd de Israëlische stad Ashdod onder vuur genomen met een spervuur aan raketten. Eerder had Netanyahu duidelijk gemaakt „met grote kracht te antwoorden” op de raketaanvallen. „Wie ons aanvalt, zal daarvoor een zware prijs betalen.” Het offensief is de zwaarste escalatie sinds de botsing uit 2014, toen Hamas en het Israëlische leger een korte oorlog uitvochten, waarbij ruim 2.200 slachtoffers vielen — de meesten aan Palestijnse zijde.

