Artsenoproep aan Kamer: tabak moet de wereld uit

Een groep longartsen, cardiologen, huisartsen, gynaecologen, vaatchirurgen en de voorzitter van artsenfederatie KNMG heeft woensdag in een video een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om tabak „de wereld uit te helpen”. In het filmpje vertellen artsen over de aangrijpende slechtnieuwsgesprekken die ze bijna dagelijks voeren met rokers die kanker, vaatproblemen, dementie of bijvoorbeeld ernstige COPD hebben gekregen. Artsen vertellen hun dat ze zullen sterven of dat bijvoorbeeld een been moet worden geamputeerd.

Elk jaar overlijden in Nederland twintigduizend mensen aan de gevolgen van een langdurige tabaksverslaving. Een kwart van de rokers haalt de 65 niet. „Pak de tabakspandemie aan”, zeggen de artsen tegen de Tweede Kamer. „Die is al decennialang de nummer 1-oorzaak van ziekte en sterfte.” De prijs van een pakje sigaretten moet hoger en het aantal verkooppunten moet omlaag, vinden zij. Verder moet hulp bij het stoppen met roken „geboden worden aan alle mensen die verslaafd zijn gemaakt door de tabaksindustrie”.

Een van hen, longarts Wanda de Kanter, zegt in een toelichting dat het Preventieakkoord dat het vorige kabinet eind 2018 sloot met zeventig maatschappelijke organisaties om tabaksgebruik, alcoholmisbruik en overgewicht tegen te gaan, is mislukt. „Pas in 2030 verdwijnen sigaretten uit de AKO en dat soort winkels. En de structurele prijsverhoging is niet doorgegaan”, aldus De Kanter. Afspraak was ook dat op 1 april 2020 sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten onzichtbaar in de winkels zouden liggen.

Lees ook:Stoppen met roken voor de kleinkinderen

De Kanter: „Ik had het tien jaar geleden niet durven zeggen, maar nu wel: we moeten tabak gewoon verbieden.” De artsen schrijven verbaasd te zijn dat iedereen mondkapjes draagt en afstand houdt terwijl „de sterk verslavende sigaretten en schadelijke e-sigaretten nog overal te koop zijn”.