Gewoon thuis een mooie dvd opzetten

De zwiepende belediging van Hugo de Jonge had dinsdag De Vooravond gehaald. De volgens presentator Renze Klamer „minister van Goede Tijden” had zich in de Tweede Kamer van zijn meest ontluisterende zijde laten zien door te zeggen: „Je hoeft niet naar het theater. Je kunt ook thuis een mooie dvd opzetten.”

Youri Albrecht, directeur van het Amsterdamse debatcentrum De Balie, gooide haast zijn schoen naar het scherm van verontwaardiging. „De cultuursector wordt vergeten én beledigd. Terwijl de mens niet leeft bij brood alleen; we hebben ook geestelijke noden. De mens heeft een lichaam en een psyche.”

Dat idee was te radicaal voor de Nederlandse regering, zo was even daarvoor gebleken tijdens de coronapersconferentie. Daarin werd aangekondigd dat theaters, musea en zelfs bibliotheken gesloten blijven, maar dat de poorten van de bordelen aanstonds zullen openzwaaien – er zijn volgens Rutte en De Jonge ook verlangens die niet met een DVD’tje op te lossen zijn. De opwinding in de studio groeide met de minuut. „Naar het theater gaan is als vrijen met drie condooms om. Het kan bijna niet veiliger,” zei Ann Demeulmeester. Met Albrecht ageert de Vlaamse directeur van het Frans Hals Museum tegen de testwet, die museumbezoek volgens haar tot een ‘hindernissenkoers’ maakt.

Zo snel mogelijk in tranen

Nu is er geen hindernissenkoers zo gecompliceerd of er is een uitzondering. Dinsdagavond bleek Twan Huys de sleutel. Studenten kunnen amper naar college, concertzalen zitten potdicht, maar voor College Tour (KRO-NCRV) mocht een twintigtal studenten toch Paradiso in. Ilse DeLange was de eerste gast in de nieuwe reeks van het programma, dat Huys heeft heroverd na zijn mislukte avontuur bij RTL.

Geheel volgens de wetten van zijn vorige werkgever probeerde Huys zijn gast zo snel mogelijk in tranen te krijgen. Hij liet DeLanges moeder vertellen over de vader van de zangeres, die in 2012 overleed. Ook was er een verrassingsoptreden van twee jonge artiesten die door haar worden begeleid. „Het wordt echt zo’n jankshow! Potverdorie, wat doe je me aan?” riep de gast.

DeLange (43) beantwoordde de vragen van de studenten met maximale ernst. Zo verscheen een DeLange die vaak verborgen blijft door haar licht ontvlambare lachmechaniek: een artieste die bijzonder veeleisend kan zijn voor haar omgeving. „Ben je perfectionistisch?” wilde een van de studenten weten. Dat leidde tot een vervolgvraag van Huys aan DeLange of ze zichzelf te gepolijst vond – wat ze bevestigde.

Op haar strepen staan

Dat de zangeres er steeds minder moeite mee heeft om op haar strepen te gaan staan bleek ook toen het aanstaande Songfestival ter sprake kwam. Zou DeLange (tweede in 2014 en de stuwende kracht achter de winst van Duncan Laurence in 2019) daar nog te zien zijn, vroeg Huys. „Dat is een complexe vraag”, zei DeLange. Het antwoord was op zich eenvoudig: ze was nergens voor gevraagd. „Ik vond dat heel gek. Het was letterlijk en figuurlijk calm after the storm.” Sietse Bakker, de baas van het evenement, had haar „nog geen een keer gebeld”. Hoe veel of weinig gewicht je ook aan het Songfestival toekent: dat is inderdaad een beetje gek.

Aan het eind van College Tour zong DeLange live tussen de fraai uitgelichte gebrandschilderde ramen van Paradiso. De camera zoomde in op het gezicht van een studente die haar eerder naar levenslessen had gevraagd. Nu Ilse DeLange op een paar meter afstand stond te zingen, stroomden de tranen over haar wangen. Maar volgens Hugo de Jonge had ze natuurlijk ook gewoon thuis een cd’tje op kunnen zetten.